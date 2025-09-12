Férfi vízilabda Magyar Kupa: 18 gólos sikert aratott a BVSC és a Fradi is

A vasutascsapat 18 góllal bizonyult jobbnak a hazaiaknál, akik 0-2-nél érték el első találatukat, a másodikat pedig 1-18-nál.

A BVSC legeredményesebbje Csacsovszky Erik, Ekler Zsombor és Simon Balázs volt egyformán 3-3 góllal.

A visszavágóra szombaton kerül sor a Szőnyi uszodában.

A nap második meccsén a címvédő Ferencváros is 18 gólt számolt rá a Szegedre. A Népligetben lezajlott összecsapás legjobbjaként Fekete Gergő hét gólig jutott. A másik két negyeddöntőben szombaton játsszák az első mérkőzéseket Vasas-Szolnok és Honvéd-Szentes párosításban, s vasárnap rendezik a visszavágókat.

VÍZILABDA

FÉRFI MAGYAR KUPA

Negyeddöntő, 1. mérkőzések

UVSE–BVSC-Manna ABC 2–20 (1–2, 0–5, 0–7, 1–6)

G: Gál M., Makarenko, ill. Csacsovszky E., Ekler Zs., Simon B. 3-3, Batizi, Benedek M., Susiasvili, Tátrai D. 2-2, Bundschuh, Kovács P., Mészáros M.

FTC-Telekom Waterpolo–Szegedi VE 27–9 (7–4, 5–1, 7–2, 8–2)

G: Fekete G. 7, Jansik Sz. 4, Argiropulosz, Varga V., Vámos M. 3-3, Manhercz K., Nagy Ákos 2-2, De Toro, Lugosi, Vigvári Vendel, ill. Sánta 3, Gólya 2, Bóbis, Gedra, Kürti, Pörge