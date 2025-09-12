Megvannak az elsó gólok, de vereséggel kezdett az FTC az ICEHL-ben

Szeptember 12. Ez a dátum valószínűleg nagy betűvel íródik bele a magyar jégkorong történetébe, hiszen először az ICEHL történetébe, két magyar csapat részvételével indult el az osztrák központú pontvadászat. Egyik csapatunkra sem várt könnyű kezdés.

A Ferencváros hazai jégen debütálhatott a Villach ellen, az osztrákok gyorsan ízelítőt adtak a bajnokság új csapatának, négy perc után már 2–0-ra vezettek. Először Nick Hutchison alig 70 másodperc után, majd Elias Jeronimo Wallenta is eredményes volt. A sokkoló rajt után összekapta magát az FTC, és Aku Kestilä révén szépített, ám pár perccel később erre is jött válasz, Nico Massimo Uschan varrta fel a rövid felsőbe a pakkot. Nem roggyant meg az FTC, többet is próbálkozott ellenfelénél, de ez nem eredményezett újabb gólt. A második játékrészben közelebb állt a Villach az előnye növeléséhez, mint a zöld-fehérek a szépítéshez, de a hálók érintetlenek maradtak. Az utolsó húsz percben sokáig kiegyenlített küzdelem zajlott a jégen, majd Nikita Scherbak gólja az 50. percben úgy tűnt, minden kérdést lezár, ám egy négyperces fórban Rasmus Bengtsson távolról szépített. Kétgólos hátrányból már nem tudott közelebb zárkózni az FTC, így a fővárosi gárda vereséggel kezdte az ICEHL-es kalandját.

A Fehérvár a Bajnokok Ligájában vitézkedő Klagenfurt otthonában nyitotta meg az új évadot, és a Ferencvároshoz hasonlóan gyorsan hátrányba került, Simeon Schwinger bombája akadt be. Kevés helyzetet hozott az első húsz perc, ellenben sérülést annál többet, Bartalis Istvánt bottal arcon verték, míg Mihály Ákost hátulról lökték rá a palánkra, szerencsére mindketten folytatni tudták. A középső harmadban sem záporoztak a lövések a két kapura, de nagy tempót diktált mindkét gárda, időnként a KAC került fölénybe. Ez pedig két gólba megmutatkozott, először Tobias Sablattnig távoli lökete, fél perccel később Nicholas Petersen közelije fogott ki Rasmus Reijolán. Hiába lőtt több kapuvasat is a Volán az első negyven percben, háromgólos hátrányból várhatta az utolsó harmadot.

A záró etapnak nagy lendülettel vágott neki a Fehérvár, akadt több helyzete is Kiss Dávid együttesének, de nem sikerült a szépítés. Hat perccel a mérkőzés vége előtt Matthew Fraser révén emberelőnyben megszerezte a negyedik gólját is a Klagenfurt, ezzel pedig végleg eldőlt a találkozó sorsa.

Mindkét csapatunk vereséggel kezdte el az ICEHL idei idényét, a Ferencváros a mérkőzés elején összeszedett hátrányából nem tudott már visszajönni, míg a Fehérvár a középső harmadot rontotta el.

JÉGKORONG

Osztrák liga, alapszakasz

FTC-Telekom–Villach (osztrák) 2–4 (1–3, 0–0, 1–1)

Tüskecsarnok, 1243 néző. V: Hronsky (szlovák), Smetana, Jedlicka (cseh), Muzsik.

FTC: Bálizs – BENGTSSON 1, Alexander / Tyni, Lindgren / Horváth M., Tóth G., Hadobás – Shaw (1), Coulter, Trépanier / Tammela, Rönni, Sofron / Mihalik A., Kestilä 1, Laskawy (1) / Molnár D, Nagy K., Mattyasovszki / Galajda. Edző: Timo Saarikoski

VILLACH: CANNATA – Lindner, MACPHERSON (2) / Strong, Wall / Katic, Vallant (1) – Rebernig, Hancock, J. Hughes / SCHERBAK 1 (1), Hutchison 1, WALLENTA 1 (2) / Sintschnig, Rauchenwald, van Nes / Uschan 1, Maxa (1), Tschurnig. Edző: Tray Tuomie

Kapura lövések: 30–34. Emberelőny-kihasználás: 3/1, ill. –.

Klagenfurt (osztrák)–Fehérvár AV19 4–0 (1–0, 2–0, 1–0)

Klagenfurt, 3930 néző. V: Hlavaty (cseh), Zrnic (szlovén), Bärnthaler (osztrák), Hribar (szlovén).

KAC: DAHM– J. Jensen (1), Unterweger / Murray, Nickl (1) / D. Maier (1), Preiml (2) / SABLATTNIG 1, Lam – Gomboc, Mursak (1), PETERSEN 1 (1) / Kempe, Herburger, From (1) / Schwinger 1, Hundertpfund, FRASER 1 / Waschnig, Obersteiner, Van Ee. Edző: Kirk Furey

FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, Campbell / Stipsicz, Messner / Kiss R., Stajnoch / Horváth Donát – Archibald, Hári, KURALT / Cheek, Bartalis, Rymsha / Erdély, RICHARDS, Terbócs / Magosi, Németh K., Mihály. Edző: Kiss Dávid

Kapura lövések: 24–18. Emberelőny-kihasználás: 5/1, ill. 4/0.

MESTERMÉRLEG

Kirk Furey: – Nagyon jól kezdtük a mérkőzést, a srácok energikusak voltak. Az első két harmad után talán nagyobb különbséggel vezettünk, mint amennyit érdemeltünk volna, de rengeteg jó megoldásunk is volt. Összességében jól néztünk ki, fel tudtuk venni a tempót a Salzburg elleni mérkőzés előtt.

Kiss Dávid: – Nehéz és érzelmileg is megterhelő találkozó volt, de erre is számítottunk. A Bajnokok Ligájában szerepelt a rivális, kiérdemelte, hogy ott legyen, ezt most is megmutatta, sosem könnyű ellene.

A többi mérkőzésen

Linz (osztrák)–Vorarlberg (osztrák) 5–2 (2–0, 2–0, 1–2)

Innsbruck (osztrák)–Pustertal Wölfe (osztrák) 1–8 (0–2, 1–4, 0–2)

Olimpija Ljubljana (szlovén)–Vienna Capitals (osztrák) 8–1 (1–1, 3–0, 4–0)

Bozen Südtirol (osztrák)–Salzburg (osztrák) 3–4 (1–0, 1–3, 1–1)