Egyetértenek a Bundesliga-edzők: megvédi bajnoki címét a Bayern München

A német hírügynökség mind a 18 élvonalbeli klub edzőjét megkérdezte a bajnoki cím esélyéről, és valamennyiük szerint ismét a Bayern München végez az élen.
„Egyszerűen az övék a legjobb csapat” – mondta a Werder Bremennél dolgozó Horst Steffen, míg Frank Schmidt (Heidenheim) az előző idény 13 pontos előnyére mutatott rá.
„A pontkülönbség nagyon nagy volt tavaly, és nem hiszem, hogy a többi csapat annyit javulna, hogy ezt a hátrányt ledolgozza.”
Julian Schuster, a Freiburg edzője ezúttal szorosabb csatát vár, de szerinte sem fenyegeti veszély a bajorok elsőségét.
Egy évvel korábban a Bayer Leverkusen megnyerte a bajnokságot, és akkor több edző is úgy nyilatkozott, hogy a gyógyszergyáriaknak esélyük van az újabb bajnoki címre.
A német labdarúgó-bajnokság pénteken indul, a Bayern München az RB Leipziggel csap össze.
NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
Péntek, 20.30: FC Bayern München–RB Leipzig (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!