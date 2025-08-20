Nemzeti Sportrádió

Egyetértenek a Bundesliga-edzők: megvédi bajnoki címét a Bayern München

2025.08.20. 13:07
Az edzők biztosak a Bayern München újabb bajnoki címében (Fotó: Getty Images)
A német hírügynökség megkérdezte a 18 élvonalbeli német labdarúgócsapat edzőjét, és ők mindannyian arra tippeltek, hogy a Bayern München megvédi a bajnoki címét.

A német hírügynökség mind a 18 élvonalbeli klub edzőjét megkérdezte a bajnoki cím esélyéről, és valamennyiük szerint ismét a Bayern München végez az élen.

Egyszerűen az övék a legjobb csapat” – mondta a Werder Bremennél dolgozó Horst Steffen, míg Frank Schmidt (Heidenheim) az előző idény 13 pontos előnyére mutatott rá.

„A pontkülönbség nagyon nagy volt tavaly, és nem hiszem, hogy a többi csapat annyit javulna, hogy ezt a hátrányt ledolgozza.”

Julian Schuster, a Freiburg edzője ezúttal szorosabb csatát vár, de szerinte sem fenyegeti veszély a bajorok elsőségét.

Egy évvel korábban a Bayer Leverkusen megnyerte a bajnokságot, és akkor több edző is úgy nyilatkozott, hogy a gyógyszergyáriaknak esélyük van az újabb bajnoki címre.

A német labdarúgó-bajnokság pénteken indul, a Bayern München az RB Leipziggel csap össze.

NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
Péntek, 20.30: FC Bayern München–RB Leipzig (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

 

