A jövő sztárjai: Lipták Tamás triatlonkapitány
A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve
terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.
Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége a magyar triatlon-válogatott szövetségi kapitánya, Lipták Tamás.
A Nagy Dániel által készített beszélgetésből kiderül, hogyan értékeli a szakember a magyar utánpótlás újabb sikeres évét, illetve, hogy
mekkora a hazai bázis és milyen a sportág nemzetközi helyzete.
Szóba kerül az is, hogy a legjobban teljesítő fiatalok milyen esélyekkel pályáznak a 2028-as olimpiai részvételre.
(Kiemelt képünkön: Lipták Tamás a stúdióban Fotó: Máj Tamás)