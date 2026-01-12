A jövő sztárjai: Lipták Tamás triatlonkapitány

A Nemzeti Sportrádióban kéthetente keddenként hallható A jövő sztárjai című utánpótlás-magazinműsorban bemutatjuk a legígéretesebb fiatalokat, illetve

terítékre kerülnek a korosztályos sport aktualitásai, legfontosabb kérdései is.

Az Utanpotlassport.hu által készített sorozat újabb részének vendége a magyar triatlon-válogatott szövetségi kapitánya, Lipták Tamás.

A Nagy Dániel által készített beszélgetésből kiderül, hogyan értékeli a szakember a magyar utánpótlás újabb sikeres évét, illetve, hogy

mekkora a hazai bázis és milyen a sportág nemzetközi helyzete.

Szóba kerül az is, hogy a legjobban teljesítő fiatalok milyen esélyekkel pályáznak a 2028-as olimpiai részvételre.

(Kiemelt képünkön: Lipták Tamás a stúdióban Fotó: Máj Tamás)