Gaál Zsóka kilencedik lett a gyorssakk Európa-bajnokságon

A 18 esztendős Gaál Zsóka teljesítményének értékét mutatja, hogy a rapid Eb-n a 49. kiemelt volt, mégis bekerült az első tízbe. Az Eb-n 30 ország 143 játékosa ült asztalhoz.

„A tizenegy fordulóból tízben címviselővel játszottam, akik ellen 7.5 pontot szereztem, egy vereség, öt döntetlen, öt győzelem a mérlegem. A húsz éven aluli játékosok között második lettem. Nagyon tanulságos verseny volt. Örülök, hogy a 2026-os évem sikeresen kezdődött!” – írta Facebook-oldalán az elmúlt év legjobb magyar női sakkozója.

A villámsakk Eb-t a holland Eline Roebers nyerte, gyorssakkban pedig a grúz Nino Baciasvili bizonyult a legjobbnak.

(MTI)