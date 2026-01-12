Nemzeti Sport Gála: életműdíjat kap Sallay András és Regőczy Krisztina – sajtóhír

Az Index cikkében emlékeztetett, hogy Sallay András és Regőczy Kriszina párosa az 1970-es években uralta a honi sportágat, 1980-ig egyhuzamban kilencszer lettek magyar bajnokok. A világ- és Európa-bajnokságokon 1974 és 1980 között minden évben az első hat között végeztek, a kontinensviadalon 1977 és 1980 között sorozatban négyszer voltak érmesek, két-két ezüst és bronz jött össze. A világbajnokságokon is szépen emelkedtek a rangsorban, 1978-ban a harmadik, 1979-ben a második helyen zártak. Az 1980-as téli olimpiára az egyik legnagyobb esélyesként érkeztek, ott azonban a pontozók máig vitatott körülmények között a Natalija Linicsuk, Gyennagyij Karponoszov szovjet párosnak adták az aranyérmet.

Regőczy az 1985-ös visszavonulása után Los Angelesben, Bostonban, Hawaiion és San Franciscóban is tanított saját jégtánciskolájában, szervezett Európában nemzetközi edzőtáborokat, edzőként pedig a magyar utánpótlással is foglalkozott. 1996-ben a Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség (ISU) edzői bizottságának elnöke, később a Magyar Olimpiai Bizottság tagja, 2010-ben pedig a nemzetközi szövetség jégtánc szakbizottságának vezetője lett. Sallay később sportmenedzseléssel foglalkozott, érdemeik elismeréseként 2014-ben Prima díjjal, 2019-ben Budapestért díjjal tüntették ki őket, Regőczy továbbá 2021-ben MOB Fair Play Életmű Trófea-díjas, 2023-ban pedig MOB-érdemérmes lett.

Az életműdíjat legutóbb Bölöni László korábbi BEK-győztes labdarúgó, későbbi sikeres edző kapta, míg most az Index értesülései szerint Sallay Andrást és Regőczy Krisztinát díjazzák az Operaházban.

Az Index cikkét megosztotta – egyben megerősítve a tényt – a Sportgála hivatalos Facebook-oldala is.

SPORTGÁLA

19.00: 68. Nemzeti Sport Gála, Budapesti Operaház (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!