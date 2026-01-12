Manhercz Krisztián: Érvényesítettük az akaratunkat

Kérdés sem fért a magyar férfiválogatott sikeréhez a szombati Európa-bajnoki nyitányon Franciaország ellen (15–7). Varga Zsolt csapata már az első negyedben megalapozta a helyzeti előnyét a blokkokból, labdaszerzésekből indított gyors és pontos, többnyire góllal végződő támadásaival, amelyekből aztán a későbbi szakaszokban is többet láthattunk, a különbség így egyre csak nőtt a mérkőzés előrehaladtával. A francia válogatott az első negyedben csak Thomas Vernoux ötmétereséből volt eredményes, a harmadik negyedben sehogy – lőtt gól nélkül maradt ebben a felvonásban –, és emberelőnyben sem volt hatékony, az egyetlen kettős emberfórját Alexandre Bouet használta ki a második negyed elején, egyébiránt hat az öt ellen nem talált be. Az együttesből kiemelkedő csapatkapitány, Vernoux azért meg-megvillant, csapata hét góljából ötöt ő szerzett, de ha azt nézzük, hogy 11 lövésből jutott el idáig, kijelenthető, inkább sikerült kikapcsolnunk őt a játékból, mint nem, és az ő találatai sem voltak elegendőek ahhoz, hogy a rivális megszorongassa a mieinket.

VÉLEMÉNY Nagy Ákos Nagy Ákos, a válogatott két gólt szerző szélsője: – Az első gólom lélektanilag fontos volt, főleg úgy, hogy az elején kicsit megijedtem, mert nem akarták megadni – szerencsére megítélték, szóval megnyugodtam, amolyan „megérkezésérzést” adott. A száz százalékot mindig bele kell tenni, mert ha nem, akkor nagyon nehéz mérkőzések alakulhatnak ki. Ezért ezúttal az első pillanattól kezdve maximumon pörögtünk. Megtettünk mindent annak érdekében, hogy a vége könnyűnek tűnjön. Ez volt a terv, hogy ilyen magas hőfokon folyjon a meccs, lépcsőfokról lépcsőfokra kell építeni magunkat.

„A legfontosabb kérdés az volt, mennyire tudunk taktikailag fegyelmezettek maradni Franciaország ellen – mondta a csapatkapitány Manhercz Krisztián a Nemzeti Sportnak. – Szinte végig stabilak voltunk, figyeltünk egymásra, sokat kommunikáltunk, ennek eredményeképpen csak három gólt kaptunk akcióból az egész mérkőzésen. Az utolsó negyedben kapott két gólnál már egy kicsit csökkent a figyelmünk, kevésbé zártunk vissza, de bizonyos szinten ez benne van egy tizenöt hetes mérkőzésben. Büszke vagyok a csapatra, mert bármilyen tornáról is legyen szó, annak kezdete mindig extra izgalmat jelent, többen először játszottak kontinensbajnokságon, a franciák pedig rendkívül kellemetlen ellenfelek tudnak lenni. De mindenre jól reagáltunk, nem becsültük le őket úgy sem, hogy a Trebinje-kupán húsz hétre nyertünk ellenük. Taktikailag jól oldottuk meg, hogy csak bizonyos játékosokat hagyjunk lőni, bizonyos helyekről, pillanatokban – nyilván voltak ebben hibák, ám összességében jól gazdálkodtunk az idővel és az erőnkkel, érvényesítettük az akaratunkat. Ha valaki rontott, kisegítettük egymást, ha hátrányt kaptunk, nem reklamáltunk, Csoma Kristóf pedig remekül védett. Dicséret illeti a csapatot, de ezen az új lebonyolítású tornán erre most pontot teszünk, és készülünk a következő mérkőzésre.”

Csoma Kristóf

A kapus Csoma Kristóf azok között van, akik első Európa-bajnokságukon szerepelnek – a tavalyi szingapúri világbajnokságon szerzett ezüstéremben fontos szerepet játszott, és a franciák elleni összecsapást is végigvédte –, a kapujára érkező 16 lövésből kilencet hárított. „A kapus és a védelem teljesítménye mindig összefügg, sokat segítettek előttem a társak, leszűkítették a franciák lehetőségeit, onnan hagyták csak lőni őket, ahonnan megbeszéltük. Örülök a bemutatkozásnak, és hogy jó teljesítményt nyújtottam. Egy-két gólt megakadályozhattam volna, de ezen is dolgozunk, elsőre jó meccset játszottunk. Az első pillanattól kezdve égett a tűz a csapatban, ami már Szingapúrban is jellemzett minket, erre tudatosan készültünk. Montenegró esetében több játékosra kell odafigyelnünk, nagyobb játékerőt képvisel, ám ellene is egyértelműen győzelemre számítok.”

Fekete Gergő

A kétgólos Fekete Gergő elmondta: tudták, ha az első perctől kezdve dominálnak, azzal felőrölhetik a franciákat. „A videóelemzésekből kiderült, középkezdés után milyen begyakorolt figurákat alkalmaznak, mi erre megtaláltuk az ellenszert, így sikerült ezeket levédekezni, ők pedig nem tudtak erre reagálni. Thomas Vernoux fizikailag nagyon erős játékos, a francia csapat erőteljesen rá épít, nehéz volt ellene, lőtt is végül öt gólt, ennek ellenére többnyire képesek voltunk semlegesíteni őt, így tudtuk őket hét gólon tartani.”

Másik két csoportellenfelünk szintén szombaton kezdett – a Dejan Szavics vezette Montenegró sima, 21–12-es győzelmet aratott Málta felett, de elég sok gólt kapott. Fekete Gergő szerint ez nem mérvadó. „Nem lehet kiindulni ebből a mérkőzésből, más volt a ritmusa, valószínűleg a montenegróiak is másképp álltak bele, mint ellenünk fognak. Fiatal csapatról van szó, nagyon jó centerei, három-négy jó lövője van, rájuk kell leginkább készülnünk.”

Hétfőn 15.15-kor játsszuk második meccsünket az A-csoportban – Monte­negró tétmérkőzésen a 2018-as barcelonai Európa-bajnokságon, az 5–8. helyért folytatott küzdelemben győzött le minket legutóbb.

A következő ellenfél: Montenegró Vladan Szpaics

(Fotó: Getty Images) A tíz évvel ezelőtti, 2016-os belgrádi Európa-bajnokságon Dejan Szavics még Szerbiát segítette hozzá az Európa-bajnoki győzelemhez – az irányításával eltöltött időszak 2012 ősze és 2022 ősze között kifejezetten sikeres volt Szerbia férfi pólóválogatottja történetében, két olimpiai, egy világbajnoki és három Eb-arannyal. Aztán kevésbé sikeres évek következtek, 2022-ben elköszöntek tőle, 2024 novembere óta pedig Montenegró kapitánya. Tavaly hazai környezetben, Podgoricában ötödik lett a világkupán, majd Szingapúrban hatodik a világbajnokságon – a már Szavics vezette montenegrói csapatot 15–8-ra győzte le Varga Zsolt együttese a tavaly júniusi Benu-kupa vb-felkészülési tornán. A rutinos Vladan Szpaics és Vlado Popadics kihagyta a szingapúri vébét, ők most térnek vissza a megfiatalított válogatottba, amelyben hárman is juniorok, 2006-os, 2007-es születésűek.

FÉRFI VÍZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

A-csoport, 2. forduló

12.35: Málta–Franciaország (Tv: M4 Sport)

15.15: Magyarország–Montenegró (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!