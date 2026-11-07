Velünk élő történelem; Pető, a mesterlövész

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk:

Három nagy fővárosi csapatban játszott: tizenöt éves koráig Újpesten, aztán csaknem másfél évtizeden át a Honvédban, s immár négy éve Angyalföld az otthona a 11-szeres válogatott védőnek, Baráth Botondnak. A Vasas a Ferencváros elleni bajnokira készül, a 34 éves futballista lapunknak elmondta: már az utánpótlásban is „rendre presztízsharcot vívtunk, rugdostuk egymást rendesen, nem is a játék, sokkal inkább a küzdelem domborodott ki ezeken a meccseken. A felnőttkarrierem elején is bennem volt, a zöld-fehérek ellen a soknál is többet kell nyújtani, hogy semmiképpen sem kaphatunk ki; ma már természetesen nem visz el a hév, és az ellenfél, illetve a különleges hangulat sem szédít meg.”

Borbély Balázs a sérülései után – Achilles-ín-panaszok és a -műtétek után 31 évesen véget ért a profi pályafutása – megpróbált futball nélkül élni. Hazaköltözött Szlovákiába, és az egyik sportszergyártó cégnél marketinggel és értékesítéssel kezdett foglalkozni. Fél év múlva felállt az íróasztaltól, hiányzott neki az öltöző. A héten a csapatát a San Siróban nagyszerű győzelemre vezető szakemberről azokkal beszélgettünk, aki már jóval a milánói este előtt is ismerték. Vladimír Weiss például a közelmúltban egy dunaszerdahelyi konferencián azt mondta a Ferencváros vezetőedzőjéről, álmában sem gondolta, hogy Boby – mindig így szólította – futballedző lesz: „Játékosként az egyik kedvencem volt, nem véletlenül lett belőle csapatkapitány. Amit edzőként eddig látok tőle, az megnyugtat. Kiegyensúlyozott és magabiztos, az eredményei önmagukért beszélnek.”

„Tigrisek és oroszlánok csatája” – így vezette fel a helyszíni műsorközlő a Fóti Tigrisek és az OSE Lions férfi élvonalbeli találkozóját a 8. fordulóban. Az újonc a Kecskemétet, a DEAC-ot és az Albát is meglepte, így már az esélyesség terhével kellett barátkoznia, ráadásul a klub történetében először tévés meccsen fogadta az oroszlányiakat. A jó rajt fokozta a fóti kosárlázat: miközben a lelkes lurkók a hátsó pályán gyakorolták a triplákat, szépen megtelt az oldallelátó, a büfések sem unatkoztak. A legnagyobb tapsot természetesen Surmann Gábor kapta, aki nyolc éve még játékosként került a Tigrisekhez, de immár edzőként és menedzserként szolgálja a klubot. Riportunk az NB I újoncának újabb győztes mérkőzéséről.

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