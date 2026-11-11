CR és a porszívó – Smahulya Ádám jegyzete

NEM VÁLT BE a porszívó. Az egyik kedves hölgyismerősöm a napokban amiatt elégedetlenkedett, mert nem azt kapta a Cristiano Ronaldóval reklámozott terméktől, amit várt. Viccesen hozzátette, a futballista biztosan nem ilyennel szokott porszívózni otthon, én pedig közben azon morfondíroztam, hogy a portugál világsztárnak mekkora hatása van, ha egy, a labdarúgás iránt egyáltalán nem érdeklődő édesanya miatta vesz meg egy háztartási terméket. Arról nem is beszélve, mennyi nő szurkolt a kedvéért Portugáliának az utóbbi húsz év világversenyein.

No de evezzünk más vizekre, főleg, hogy engem a porszívóprobléma nem érintett, ellenben jobban foglalkoztat (dühít), hogy Lionel Messivel ellentétben Cristiano Ronaldo nem kapott rendes válogatottbeli búcsúmérkőzést. Sőt, egy kínos botrány után önként távozott a portugál edzőtáborból, hogy aztán később bejelentse, többet nem lép pályára a nemzeti csapatban. Sokszor leírtam, lehet őt nem kedvelni, nagyon megosztó személyiség, de azzal képtelenség vitatkozni, hogy évtizedeket felölelő korszakot meghatározó klasszis sportolóról van szó, aki számos rekordot megdöntött, és a hatása messze túlmutat a labdarúgáson. Joggal tartják őt minden idők egyik és Portugália története legjobb futballistájának, aki bőven tett annyit az országért, hogy méltó módon elbúcsúzhasson a válogatottól.

Nemhogy négyoldalas mellékletet, több könyvet meg lehetne tölteni csak a válogatottal kapcsolatos történeteivel, de a magyarok elleni sztorik sem rövidek. Sajnos sokszor kibabrált Magyarországgal, és szintén sajnos a 2016-os és a 2021-es Európa-bajnokságon szerzett duplája is felejthetetlen, ahogy az is, amikor a Puskás Arénában tartott sajtótájékoztatón felháborodott azon, hogy víz helyett kólát tettek elé.

Nekem mégsem valamelyik gólja vagy botránya maradt meg leginkább, hanem az, ahogy a 2016-os Eb-döntőben az oldalvonal mellett sérülten tüzelte és hajszolta győzelembe társait. Mert ez írja le leginkább, mit jelentett neki a válogatott, és mit jelentett ő a válogatottnak. Számomra egyelőre elképzelhetetlen nélküle a portugál csapat.

Akárcsak egy háztartás jó porszívó nélkül…

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!