Szalai József ragyogóan kezdte az NB I-es bajnokságot; Bajzát Péter koncertfilmben szerepel

A Nemzeti Sport

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A keret fele hiányzott az Európa-bajnoki selejtezőkre a felkészülést péntek délelőtt Miskolcon megkezdő női kosárlabda-válogatottból; összesen nyolc játékos vett részt a foglalkozáson. Az igazoltan távol lévők közül többen majd a hétvégén csatlakoznak az együtteshez, utolsóként a a török Galatasaray légiósa, Juhász Dorka érkezik. A csapat először találkozott újra a szeptemberi berlini világbajnokságon elért szenzációs nyolcadik helyezés óta; a németországi hősök közül Josepovits Kinga mindhárom mérkőzést kihagyja egy fáradásos törés miatt. Speciális az Eb-selejtező lebonyolítása, ezúttal hét nap alatt három összecsapást kell megvívni, kezdés szerdán, Hamburgban. Völgyi Péter szövetségi kapitány lapunknak elmondta: a kikötővárosba 14 játékossal utaznak el, és csak ott jelöli ki a 12-es meccskeretet.

Ragyogóan kezdte az NB I-es futballbajnokságot Szalai József: öt mérkőzés után már hat gólnál tartott a Paksi FC csatára, aki november 11-én tölti be a 24. életévét. Nem véletlen, hogy szerepelt a válogatottban is, a közelgő Nemzetek Ligája-meccsekre azonban nem kapott meghívót. De nem csupán a támadó, csapata is rapszodikusan szerepel. „Nyilván nem vagyok most elégedett a teljesítményemmel – mondta a Nemzeti Sportnak. – Az első öt forduló kimagasló volt, nemcsak nekem, a klubnak is, azóta visszaesett a teljesítményem, ám tudom, miben kell fejlődnöm, mit kell másként csinálnom, hétről hétre próbálom fejleszteni magam. Amikor megkaptam az első válogatott meghívómat, jól játszottam, most nem szavazott bizalmat nekem a kapitány. Igyekszem olyan teljesítményt nyújtani, hogy újra méltó legyek a meghívóra.”

A pályán nem kímélte a védőket, most viszont egy koncertfilmben szerepel Bajzát Péter: a 101 Hang – Depeche Mode Special Tribute előadásain tűnik fel a kivetítőn a korábbi kétszeres gólkirály. „Jó ideje Budakalászon dolgozom az utánpótlásban, és egy ottani ismerősömön keresztül kerültem a szervezők célkeresztjébe – mondta lapunknak. – Felvetődött, miért ne alakíthatnám én a film egyik Depeche Mode-ért rajongó karakterét. Ha egyedül kellett volna idegenek közé menni, aligha vágtam volna bele, így azonban, hogy a forgatáson vannak ismerősök, úgy voltam vele, miért ne próbálnám ki magamat ebben is?! Mit veszíthetek? Ha nem is voltam a banda rajongója, kapásból fel tudnám sorolni legalább hat-nyolc számát.” Interjúnk az NB I-ben 117 gólt szerző korábbi csatárral Képes Sport mellékletünkben.

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