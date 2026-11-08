Piros Zsombor: Nincs több poénpingpong!; Supka Attila: A nyugdíjra még nem gondolok

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

A Ferencváros idei őszi kupamenetelése nem csupán az Üllői úti klub dicsőséglistáját bővíti, hanem fontos sporttörténeti nyomot hagy az ellenfelek otthonában is: a milánói San Siróban, a glasgow-i Celtic Parkban, a trabzoni Senol Günes Sportparkban, a zabrzei Ernest Pohl Stadionban, az enschedei De Grolsch Veste Stadionban vagy az újvidéki Karadjordje Stadionban. A magyar csapat vendégjátékának évek, évtizedek után is ápolt emlékét nemrég éppen egy másik szerbiai helyszínen tapasztalhattuk meg, a Crvena zvezda klubmúzeumában. A manapság 49 167 látogató befogadására hitelesített Marakanában a nézőcsúcs az 1975. április 23-án vívott Crvena zvezda–Ferencváros Kupagyőztesek Európa-kupája-elődöntőhöz kötődik. Riportunk a Népsport mellékletben olvasható.

Majd’ egy éve szakadt el Kosznovszky Márk kereszt- és oldalszalagja, és egyelőre csúszik a visszatérése, ugyanis a rehabilitáció során két alkalommal is kisebb sérülést szenvedett, egyszer a combjában, egyszer pedig a vádlijában. „Úgy gondoltuk, ha minden jól megy, november végén újra játszhattam volna tétmeccsen, de így csak december végén, január elején térhetek vissza” – mondta lapunknak az angol második ligás (Championship) Portsmouthban szereplő 24 éves középpályás. Beszélt arról is, hogy „az elején mentálisan nagyon megviselt, hogy odaszerződésem után fél évvel megsérültem, hiszen egyre több lehetőséget kaptam a csapatban. Újra meg kellett tanulnom járni, a mindennapi élet is nehézkesen ment, de ahogyan telt az idő, egyre több mindent végezhettem, erősödtem, láttam a meló eredményét.”

Kevésbé van szem előtt, mégsem váratlan Baráth Péter meghívása a magyar válogatottba. A címeres mezben négy fellépést számláló 24 éves középpályásra márciusban és júniusban is számított Marco Rossi szövetségi kapitány, a szeptemberi kerethirdetésnél azonban sérülése miatt nem vehették számításba. Azóta felépült, és a Sigma Olomoucban nyújtott teljesítménye miatt a szakmai stáb indokoltnak tartotta, hogy helyet kapjon a keretben. A télen szerződtetett játékos idénye figyelemre méltó: tíz cseh bajnokin három gólt szerzett és két gólpasszt adott, az ottani bajnokság intenzív, sok futást és párharcot követelő játékstílusa kedvez neki. A lapunknak nyilatkozó szakíró, Michal Kvasnica szerint „ha a képességeit veszem alapul, beférne a cseh válogatottba is, ráadásul fizikailag is megüti a szintet, ez az egyik legfőbb erénye”.

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