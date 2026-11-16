A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Marco Rossi a zsebébe nyúlna a győzelemért. A három pont megszerzése esetén a magyar válogatott visszajut a Nemzetek Ligája A-ligájába, de hogy így legyen, ahhoz kedden a Puskás Arénában fel kell törnie a mindeddig egyetlen gólt sem kapó északír védelmet. Marco Rossi szövetségi kapitány célra törő futballt vár a csapattól. Borbola Bence írása.

A Veszprém is a három kiemelkedőnek tűnő csapat között. Szerdán folytatódik az új lebonyolítású férfi kézilabda Bajnokok Ligája, az OTP Bank-Pick Szeged szereplése a csoportkörben ért véget, a One Veszprém HC viszont jó helyzetből váratja a 12 csapat részvételével megvívandó újabb szakaszt. A magyar sztárcsapatot az idény első hónapjaiban látottak alapján igencsak előkelő helyre tettük a középdöntőt megelőző erősorrendünkben. Szendrei Zoltán összeállítása.

Dombai Réka: Ismét kell az erő védekezésben. A Szekszárd hátvédje még mindig látja maga előtt, hogy Eb-döntőt játszik csapatunk, amely kedden Dániát fogadja Miskolcon. A válogatott kosárlabdázóval Győri Ferenc beszélgetett.

Sohasem beszélt mellé, sohasem köntörfalazott Siklósi Gergely: bátran váltott edzőt az év elején, amikor úgy érezte, erre van szüksége, és bátran fogalmazott, amikor nem ment a férfi párbajtőrcsapatnak. Látta és látja az utat, de ennél fontosabb, hogy tett és tesz is – azért, hogy újra a legjobb legyen. Ő is, a csapat is. Kovács Erika interjúja.

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