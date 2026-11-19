A Nemzeti Sport

pénteki számából ajánljuk:

Tavaly az Írország elleni vereséget nehezebben élte meg, mint az Észak-Írország elleni döntetlent, már csak azért is, mert a márciusi osztályozón még fel lehet jutni a Nemzetek Ligájában a legjobbak közé. Tóth Balázs kedden annak ellenére végig a pályán maradt, hogy három helyen eltörött a kézközépcsontja – ha rajta múlik, január elején már újra vele kezdődik a Blackburn összeállítása. Labdarúgó-válogatottunk kapusával Zombori András beszélgetett

A svájci Nyonban tartják pénteken a Nemzetek Ligája-osztályozó sorsolását, ellenfelet kap a B-ligás csoportjában Észak-Írország mögött a második helyen végző magyar válogatott is. A mieink Dániával, Horvátországgal, Szerbiával és Walesszel kerülhetnek össze, olvasóink csaknem ötven százaléka a szerbeknek örülne leginkább – a várható esélyek alapján mi is. Judi Ádám és Smahulya Ádám elemzése

Marad vagy megy Gianni Infantino? November 18-án lejárt a 2027-es FIFA-elnökválasztás jelöltállítási határideje, a döntés pedig március 18-án a marokkói Rabatban sorra kerülő kongresszuson születhet. A Nemzeti Sport a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) kontinenseken átívelő kapcsolatrendszere révén négy földrész meghatározó képviselőjét kérdezte Gianni Infantino 2016 óta tartó elnökségéről és újraválasztásának esélyeiről. Csisztu Zsuzsa összeállítása

Bánáti Kevin: Nehéz hónapok után cél az őszi elsőség. Nincs görcsös revánsvágy az FTC edzőjével szemben Bánáti Kevin szerint, a győriek támadója a Nemzeti Sportnak adott interjújában emellett lejáró szerződéséről, otthonos posztjáról, rendkívül nehéz nyaráról és az őszi elsőség megszerzéséről is beszélt Mohai Dominiknak

Csobó Dominik vezetőedző irányba állította a magyar női párbajtőrözőket: a csapat többször „rángatta az istrángot” az előző idényben, vasárnap a vuhszi vk-viadalon összeállt minden, a négyes aranyérmet szerzett. A szakembert Kovács Erika kérdezte

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