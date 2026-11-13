Grúz–magyar előtt: tartsuk őket 0 gólon!; Sota Arveladze: Megvan az erőnk a magyarok legyőzéséhez

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A Dinamo Tbiliszi után a Trabzonsporban, az Ajaxban, a Rangersben és az Alkmaarban is játszott, pályafutását a Levantéban zárta le. Törökországban gólkirály lett, az Ajaxszal holland, a Rangersszel skót bajnoki címet ünnepelt. A grúz válogatottban 61 meccsen 26 gólt szerzett, amivel ma is csúcstartó. Exkluzív interjút adott lapunknak Sota Arveladze, aki szerint a 2024-es Európa-bajnokságon történelmi sikert elérő grúz válogatott visszaesése mögött az egységes szakmai rendszer hiánya áll, ám az egykori kiváló csatár úgy véli, a Magyarország elleni győzelemhez így is megvannak a képességeik. Az 53 éves egykori klasszis szerint a futball a hazájában olyannyira érzékeny téma, hogy a válogatott eredményei még a politikai hangulatra, a választásokra is hatással lehetnek.

A Greuther Fürth 26 éves magyar védője, Keresztes Krisztián kikerült a 2. Bundesligában szereplő klub kezdőcsapatából. Az első négy bajnokit néhány perctől eltekintve végigjátszotta, úgy érezte, jól is ment a játék, de ezután jött a feketeleves… Az ötödik fordulóban, a Bochum ellen még kezdett, de egy óra után lecserélték – azóta nagyot fordult vele a világ. A következő hat fordulóban három alkalommal végig a kispadon ült, míg a másik három meccsen összesen 50 percet tölthetett a pályán. Lapunknak elmondta, „a karrierem során sok igazságtalanság ért – például amikor Dunaszerdahelyen fél évig a keretben sem voltam benne, és nem mondták meg, miért… –, úgyhogy a jelenlegi szituációt is tudom kezelni. A legutóbbi bajnokin, a Dynamo Dresden ellen huszonöt percet már újra kaptam, remekül szálltam be, az edző is megdicsért.”

Csütörtök este óta a szombati mérkőzés helyszínén, Miskolcon készül női kosárlabda-válogatottunk az Eb-selejtezősorozat második fordulójára, Portugália ellen. A szerdai, németországi győzelem másnapján este ért a borsodi városba Völgyi Péter csapata, de a kassai repülőtérről nem a szállodához, hanem egyből a DVTK Arénához hajtott a delegációt szállító busz, ahol az első fordulóban kevesebb szerephez jutók, illetve a meccskeretből kimaradók nagyobb terhelést kaptak, a többiek regenerációs feladatokat végeztek és dobtak. A kapitány szerint „a szerdai meccs fizikai szempontból iszonyatosan kemény volt, sokat kivett a lányokból, ezért fontos a frissítés, illetve az, hogy aki kevesebb szerepet kapott Hamburgban, hogyan tud előlépni, segíteni pontokkal vagy védekezési feladatokkal.”

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