Szombati sportműsor: Grúzia–Magyarország a Nemzetek Ligájában
NOVEMBER 14., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NEMZETEK LIGÁJA
5. FORDULÓ
A-LIGA
4. CSOPORT
18.00: Norvégia–Wales
20.45: Portugália–Dánia (Tv: Spíler2)
B-LIGA
2. CSOPORT
18.00: Grúzia–Magyarország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.45: Észak-Írország–Ukrajna (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
3. CSOPORT
15.00: Koszovó–Izrael
20.45: Ausztria–Írország
4. CSOPORT
20.45: Románia–Lengyelország
20.45: Svédország–Bosznia-Hercegovina (Tv: Match4)
NŐI NB I
15. FORDULÓ
13.00: Szekszárd FC–Kész-St. Mihály Szeged
13.00: Pécsi MFC–Videoton FC Fehérvár
13.00: ETO FC–Kispest-Honvéd FC
13.00: Újpest FC–Puskás Akadémia FC
14.00: Ferencvárosi TC–Diósgyőri VTK
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ALPESI SÍ
VILÁGKUPA, LEVI
11.00 és 14.00: női műlesiklás (Tóth Zita) (Tv: Eurosport1)
ASZTALITENISZ
NŐI EURÓPA-KUPA, ELSŐ SZAKASZ (ÚJVIDÉK)
2. FORDULÓ
19.00: Budaörsi SC–CD Indiana Games (spanyol)
ATLÉTIKA
Mezeifutó országos bajnokság, Gödöllő
14.30: nők, 5000 m
15.10: férfiak, 8000 m
CSELGÁNCS
Grand Prix, Zágráb
9.00: selejtező
16.00: a 3. helyért, döntők
DARTS
14.00: Grand Slam, 1. nap, 1. rész, Wolverhampton (Tv: Sport2)
GOLF
PGA TOUR
20.00: Austin Championship, 3. nap (Tv: Eurosport2)
JÉGKORONG
Kontinentális Kupa, 2. forduló
D-csoport, Asiago
16.30: Nomad Asztana (kazah)–Corona Brasov (romániai)
16.30: Herlev Eagles (dán)–Asiago Hockey (olasz)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
9. FORDULÓ
16.00: OTP Bank-Pick Szeged–One Veszprém HC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Eger Eszterházy SzSE
18.00: Mol Tatabánya KC–Ferencvárosi TC
NŐI NB I
10. FORDULÓ
18.00: Gravitáció Szombathelyi KKA–Vasas SC
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 8. FORDULÓ
B-CSOPORT
16.00: Storhamar HE (norvég)–Nyköbing Falster (dán)
18.00: Győri Audi ETO KC–HSG Blomberg-Lippe (német) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!
18.00: HC Podravka (horvát)–Gloria Bistrita (román)
NŐI EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
14.00: DHK Baník Most (cseh)–Mol Esztergom (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ
2. FORDULÓ, N-CSOPORT
18.00: Magyarország–Portugália, Miskolc (Tv: M4 Sport+)
FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
15.00: Atomerőmű SE–Alba Fehérvár (Tv: M4 Sport)
17.00: Phoenix Fóti Tigrisek–Egis Körmend
18.00: EPS-Honvéd–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Sopron KC
18.00: OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: Délút-SZTE-Szedeák–NKA Universitas Pécs
MŰKORCSOLYA
11.15: Grand Prix, férfi rövidprogram, Everett (Tv: M4 Sport)
12.15: Grand Prix, páros rövidprogram, Everett (Tv: M4 Sport)
ÖKÖLVÍVÁS
19.00: Papp-kupa, Budapest (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
19.00: Pénzügyőr SE Pro Source–MEAFC-Peka Bau
NŐI EXTRALIGA, ALAPSZAKASZ
16.00: MÁV Előre Foxconn–Szent Benedek RA
19.00: Újpesti TE–Veszprémi Egyetemi SC
SAKK
TOTÁLISSAKK-VILÁGBAJNOKI SOROZAT, BUDAPEST
15.00: csoportmérkőzések
TENISZ
WTA-világbajnokság, Indian Wells
21.00: egyes, elődöntő (Tv: Max4)
Vasárnap, 1.00: páros, elődöntő
ATP 250-es torna, Stockholm
13.00: egyes, döntő
15.30: páros, döntő
TEREPKERÉKPÁR
Cyclo-cross, superprestige, Merksplas
13.35: nők (Tv: Eurosport2)
15.05: férfiak (Tv: Eurosport2)
TRIATLON
VILÁGBAJNOKI SOROZAT, ABU-DZABI
13.10: vegyes váltó (Tv: M4 Sport)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
13.00: FTC-Telekom Waterpolo–Kaposvári VK
19.00: One Eger–UVSE
NŐI OB I, ALAPSZAKASZ
11.30: KSI SE–One Eger
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: BVSC-Manna ABC–ZV De Zaan (holland)
18.00: UVSE–CN Mataró (spanyol)
D-CSOPORT
18.00: FTC-Telekom Waterpolo–Sabadell (spanyol)