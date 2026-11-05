Csoda Milánóban, verhetetlen a Fradi az El-ben!; Rekordbevételek és bérnyomás: így teljesítettek anyagilag a magyar klubok

A Nemzeti Sport

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Csoda Milánóban, verhetetlen a Fradi az El-ben! Mestermunka a javából: a Ferencváros Lenny Joseph duplájával 2–0-ra győzött a Milan otthonában, így négy kör után is százszázalékos az Európa-ligában. Helyszíni tudósítás, értékelések, elemzések, vélemények – négy oldalon a pénteki Nemzeti Sportban.

Rekordbevételek és bérnyomás: így teljesítettek anyagilag a magyar klubok. Minden korábbinál magasabb működési bevételt realizáltak a magyar élvonalbeli klubok a 2024-es pénzügyi évben, ám a növekedéssel párhuzamosan a kiadások is történelmi csúcsra ugrottak. Bár a Ferencváros nemzetközi szereplése és a pozitív transzfermérleg javított az összképen, a bajnokság bérkitettsége továbbra is jócskán meghaladta az UEFA által ajánlott egészséges szintet. Gyenge Balázs írása.

Kriza Anna: Bármilyen áldozatot szívesen meghozok a dzsúdóért. A Honvéd 63 kilogrammos harcosa a magyar válogatott legjobb eredményét érte el az azerbajdzsáni világbajnokságon ötödik helyével. Az utána következő első world tour versenyen már ezüstérmet szerzett Abu-Dzabiban. Az őt a közelmúltban ért élményekről és a rá váró kihívásokról beszélt lapunknak. Kapolcsi-Szabó Bence interjúja.

Kimi Antonelli után Brazíliában a Mercedes is révbe érhet. Bár az egyéni bajnokság a múlt héten Mexikóban eldőlt, a folytatásra is maradtak eldöntendő kérdések. A hétvégi Sao Pauló-i Nagydíjon a Mercedes a konstruktőri vb-címre hajt, az élmezőny pilótái pedig a „becsületgyőzelemre”. Zsoldos Barna háttéranyaga.

Adeus, Cristiano! Egy Eb-trófea, két NL-aranyérem, 234 meccs, 146 gól, 45 ­gólpassz. A válogatottól 41 évesen csütörtökön visszavonuló Cristiano Ronaldo jelentős örökséget hagy maga után. Galambos Dániel írása.

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