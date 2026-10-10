Szoboszlai vs. Haaland; Rátgéber: 60

A Nemzeti Sport vasárnapi számából ajánljuk

Szoboszlai Haaland, a Liverpool a Manchester City ellen. A Man. City az Anfieldben lép először pályára, amióta bűnösnek találták a liga pénzügyi szabályainak megsértésében, míg a Liverpool bízhat a magyar légiósaiban, Szoboszlai Dominikban és Kerkez Milosban, akiknek már voltak kifejezetten nagy meccseik a világoskékek ellen. A vasárnapi csata beharangozója Gyenge Balázstól egy oldalon.

Dzsudzsák jött, látott, nem győzött, de a 11-esét berúgta. Újra ponto(ka)t vesztett hazai pályán a Ferencváros, Borbély Balázs tovább vár első NB I-es sikerére a Groupamában. Gálázott a Paks, kiengedte kezéből a győzelmet a Vasas. Vasárnap Honvéd–Újpest és ETO–Puskás – tudósítások, elemzáések, osztályzatok és beharangozók négy oldalon.

Gulácsi Péter védett a Bernabéuban, és majdnem lehúzta a rolót. A Villarreal becsülettel helytállt a favorit Real ellen, Judi Ádám ott volt, és a helyszínről számolt be a magyar kapus és csapata látogatásáról.

Rátgéber László 60 éves. Fenekestül forgatta fel Pécset és a magyar női kosárlabdát, nem akart és nem is nagyon tudott veszíteni, elment Moszkvába, hogy ő legyen az első Euroliga-győztes edzőnk, ma pedig tudományos alapon képzi a jövőt. Születésnapi portré a mesterről.

És még: kézilabda BL-nap Fradi-sikerrel és két kemény döntetlennel; Verstappennek áll a Szingapúri Nagydíj; futball NB II egy oldalon.

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