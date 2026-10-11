Nemzeti Sportrádió

Gulácsi Péternél Madridban; Liu Shaoang otthon van itt is, ott is

L. P. I.L. P. I.
2026.10.11. 23:45
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Nem Gulácsi Péteren múlt csapata pontszerzése a Bernabéuban. Judi Ádám ott volt a Real Madrid–Villarreal spanyol bajnokin, és a meccs után beszélgetett is a vendégcsapat magyar kapusával, aki összehasonlította a La Ligát a Bundesligával, mesélt arról, hogy miért jött be neki és családjának az országváltás, hogy hogyan várja a BL a heti folytatását, no meg arról is, hogy milyen volt Kylian Mbappéék ellen védeni…

Angyalföldi közönségkedvencből és cselkirályból lett jogi diplomás. Bírósági végrehajtóként dolgozik, de a jogászválogatottban még bemutatja a régi cseleket Majoros Árpád, a Vasas egykori egyszeres válogatott labdarúgója, akivel Borbola Bence beszélgetett.

Szoboszlai Dominik nélkül, emberhátrányban omlott össze a Liverpool. A Premier League vasárnapi, Manchester City elleni rangadójának tudósítása és háttértörténete egy oldalon.

Liu Shaoang Kínában és Magyarországon is otthon van. Pályafutása harmadik olimpiáját, a milánóit érem nélkül zárta, de nem rágódik ezen a fiatalabbik Liu fivér, ahogyan „feltette a polcra” a korábbi sikereit is. A jelenben él, de előrefelé néz, s jövőjének továbbra is szerves része a jég(pálya) – Kovács Erika exkluzív interjúja.

És ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon. Benne: osztrák verés 1956-ban (még Puskásékkal) és 1976-ban (Nyilasi-duplával és debütáló Törőcsikkel); 70 éves a tenisz nagyasszonya, Martina Navratilova; Reinhold Messner 40 éve hódította meg az utolsó, a tizennegyedik 8000-es csúcsot.

 

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