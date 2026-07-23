Dárdai Pál az első négybe várja az Újpestet; Golomán György nem rossz szájízzel jött el a spanyol bajnokságból

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Pénteken Nyíregyháza–Újpest összecsapással rajtol a labdarúgó NB I 2026–2027-es idénye: a 20 órakor kezdődő találkozó „Bundesliga-meccs” is, a lila-fehéreknél Dárdai Pál sportigazgató és Szélesi Zoltán vezetőedző, a Szpari kispadján Bódog Tamás képviseli a megalkuvás nélküli futballstílust – lapunknak a korábbi szövetségi kapitány adott interjút, fókuszban a Megyeri úti jövőképpel. Többek között arról is beszélt, hogy „a négy közé várom a csapatot. Megtörténhet, hogy hatodikok leszünk, például, ha sok a sérült – mondjuk, lekopogom, hogy a felkészülés idején súlyos izomsérülés nem volt, és ez azért nagyon jó jel –, mert ott még nem tartunk, hogy két-három kulcsjátékost pótoljunk.”

Egy évre kölcsönben az osztrák élvonalbeli Hartberghez igazolt Pécsi Ármin. A Liverpool 21 éves labdarúgója tudatosan építi karrierjét, visszalépett egyet, hogy aztán kettőt tudjon előre. Az angolok koncepciója is nagyjából abból áll, hogy első liverpooli idényében minden téren, elsősorban az erőnlétét fejlesztik, egy évad elteltével aztán kölcsönadják, hogy onnan még inkább megerősödve, meccsrutinnal felvértezve térjen vissza. A Premier League 2-ben 16 bajnokin védett, 29 kapott gól mellett négyszer lenullázta az ellenfelet, sőt a Tottenham ellen márciusban gólpasszal is kirukkolt. Az elmúlt idényben az osztrák Bundesligában hatodik helyen végző Hartbergben első számú kapus lesz.

Golomán György Lengyelországban folytatja, a kosárlabda-válogatott centere a varsói Legiához igazolt. A lapunknak adott interjúban elmondta, a spanyol Lleidával közösen döntöttek úgy, hogy elválnak az útjaik, emiatt „semmiféle rossz szájízem nincsen, egyszerűen így alakult a dolog”. A legutóbbi, ACB-ligás évadáról azt mondta: „Összességében jó idényem volt, a fő problémát az jelentette, hogy a sérülések miatt sok meccset kihagytam, és nem tudtam fenntartani a formámat. Amikor egészséges voltam, jól teljesítettem, a csapat is elérte a célját, szóval jó évadot zártunk.” Varsóban reményei szerint nem „szerepjátékos” lesz, mint az elmúlt néhány évben, hanem, legalábbis első nekifutásra, kezdő center.

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