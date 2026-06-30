Monterrey számára a vb többet jelent négy meccsnél; Somália szerint Neymar félisten

A Nemzeti Sport szerdai számából ajánljuk:

A Nuevo León Stadion fölé tornyosuló Cerro de la Silla tökéletes díszletet adott a világbajnokság egyik drámai mérkőzésének, Marokkó és Hollandia összecsapásának. Kiküldött tudósítónk, Borsos László beszámolója szerint a helyszín, Monterrey számára a világbajnokság jóval többet jelentett négy mérkőzésnél, hiszen Nuevo León szövetségi állam vezetősége 34, hosszú távra szánt fejlesztést kapcsolt a tornához: korszerűsítették az 1-es metróvonalat, a közösségi közlekedést több ezer új, környezetkímélő autóbusszal és ötszáz megállóval bővítették, fejlesztették a repülőteret és az Egyesült Államok felé vezető úthálózatot. A Nuevo León Stadion már az elhelyezkedésével is lenyűgöző látványt nyújt. Az aréna mögött magasodik a város jelképének számító Cerro de la Silla, amely a nyeregre emlékeztető sziluettjéről kapta a nevét.

Interjút adott lapunknak Somália, a Ferencváros korábbi játékosa, aki először 2011-ben érkezett a magyar klubhoz, majd franciaországi és szaúdi kitérő után 2020-tól két idényen át ismét a zöld-fehérek futballistája volt. Elmondta, hogy a riói házában nézte Brazília és Japán meccsét kislánya és felesége társaságában. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány „itt lakik a környékünkön, de még nem találkoztam vele. Miután hazaköltöztünk Magyarországról, nem ment könnyen az ideális otthon felkutatása, két kutyusunk is van, aztán találtunk egy remek kis házat, az óceánpart egy ugrás.” Somália szerint Neymar „személye akkor is fontos, ha nincs a pályán, vagy ha csak kevesebb játékperc jut neki. A brazil játékosok számára ő nem csupán csapattárs, sokkal inkább félisten, amolyan spirituális vezér.”

Második helyen végzett a Duna-kupán a Csíkszereda, miután a dunaszerdahelyi Mol Arénában rendezett kétnapos futballtornán előbb 3–1-re legyőzte az ETO FC-t, majd a döntőben tizenegyespárbajban alulmaradt a házigazda DAC-cal szemben. A csíkszeredaiak hazai környezetben kezdték el a felkészülést az új idényre, s az első gyakorló mérkőzésen 2–0-s vereséget szenvedtek a Sepsi vendégeként. „Ahhoz a találkozóhoz képest a dunaszerdahelyi hétvégén óriási javulást láttam. Nyilván a keretünk is változott azóta, és még mindig az átalakulás időszakát éljük. Reméljük, innen már nem veszítünk el olyan játékost, akire számítunk” – mondta lapunknak Szabó István. A székely együttes 59 éves vezetőedzője hosszú éveken át dolgozott magyarországi csapatokkal, így adódott a kérdés, látja-e már a magyar és a román labdarúgás közötti különbségeket.

Nagy tavaszi meneteléssel zárta a női kézilabda élvonal elmúlt idényét a Budaörs, amely története kilencedik NB I-es kiírásában 9 győzelemmel és 3 döntetlennel, 21 ponttal a kilencedik helyen végzett a 14 csapatos mezőnyben. Ez a második legjobb első osztályú helyezése és a második legtöbb elért pontszáma, ennél jobban csak két éve szerepelt a Buday Dániel által irányított együttes – április-májusban az utolsó hét bajnoki mérkőzéséből ötöt megnyert, ebből ráadásul négyszer egymás után diadalmaskodott. „Jó idényünk volt, sikeres évet zárt a klub, a serdülő- és az ificsapat is bajnoki négyes döntőbe került.” – tekintett vissza a tavaly Magyar Kupa-bronzérmes budaörsiek 2020 nyarán kinevezett edzője, aki tavaszi szerződéshosszabbítása nyomán további két évig vezetheti a csapatot.

A Honda exkluzív motorja és az Adrian Newey által megalkotott autó miatt óriási reményekkel vágott neki a 2026-os Formula–1-es évadnak az Aston Martin, amely kimondva-kimondatlanul vb-álmokat dédelgetett az új technikai éra hajnalán. Melbourne-ben viszont szembejött a valóság, és kiderült, alapvető problémákkal küszködnek minden létező területen, a gondok ráadásul fel is erősítik egymást. Mivel ekkor azt a döntést hozták, hogy a hajtóegység megfelelő optimalizálásáig az autó apránkénti fejlesztésére sem fordítanak időt és energiát, mára egyértelműen az Aston Martin a leggyengébb konstrukció a 11 csapatos mezőnyben. Adrian Newey csapatfőnök a silverstone-i istálló honlapján megjelent interjúban ugyanakkor elárulta, hogy terveik szerint Magyarországon vetik be két autójukon a nagy fejlesztési csomagjukat.

Különleges élmény lehet Lehmann Csongornak, a Tiszaújvárosi Triatlon Klub sportolójának, hogy Tiszaújvárosban élőként évről évre otthon tartja az aranyérmet. A sikersorozata immár hat győzelmet számlál, 2021-ben és 2022-ben Európa-kupát, 2023-ban, 2024-ben, 2025-ben és múlt hétvégén világkupát rendeztek a városban. Egyesek már „Tiszaújváros királyának” nevezik, de ő próbál ennél szerényebben hozzáállni a kérdéshez. A vasárnapi sikere után elárulta, kiváltságnak tartja, hogy itthon van lehetősége versenyezni. Úgy gondolja, ez olyan előny, amivel nagyon kevés triatlonosnak van lehetősége élni. Ezúttal a megszokotthoz képest kicsit később jött ki a vízből, így nagyot kellett küzdenie, hogy maradjon esélye a nyertes sorozatának fenntartására. Lehmann-nak és a riválisainak nemcsak szárazföldön kellett a hőséggel dacolniuk, hanem a vízben is. A Dísztó hőmérséklete 31.2 fok volt, ez kevesebb mint egy fokra van attól, amiben már nem lehet versenyt rendezni.

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