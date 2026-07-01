Nemzeti Sportrádió

Lisztes Krisztián 50 éves; Betlehem Dávid az aranyért megy Los Angelesbe

L. P. I.L. P. I.
2026.07.01. 23:30
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Labdarúgó-világbajnokság: Harry Kane megmentette Angliát a blamától. Az angolok bő negyedórára voltak attól, hogy a Kongói DK hazaküldje őket, de Harry Kane duplájával megmenekültek. De ki állítja meg az ellenállhatatlannak tűnő franciákat? A 2008-as Európa-bajnok spanyol válogatott sztárja, Marcos Senna Borsos Lászlónak az utódok esélyeiről beszélt. És a Nemzeti Sport kiküldött tudósítója elvegyült a mexikóvárosi forgatagban, amelyhez foghatót alig látott a világ: a társházigazda már most úgy ünnepel, mintha megnyerte volna a világbajokságot. Világbajnokság nyolc, címlapsztori két oldalon.

50 éves a Fradival és a Werderrel magyar és német bajnok Lisztes Krisztián. Somogyi Zsolt születésnapi interjújában szó esik a kezdetekről, amikor három labdáért vitte el a Ferencváros, az elmaradó 50. válogatottságról, a sérülésről, ami miatt nem igazolhatott Spanyolországba, és a gyermekekről, akikre viszont éppen emiatt több ideje maradt.

Betlehem Dávid eltökélt volt, és megnyerte az összetett világkupát. Párizsi bronzérmes nyílt vízi úszónk a gyermekkori álmok beteljesüléséről, Rasovszkyról, Sárkány Zalánról, az olasz és német nagymenőkhöz fűződő, igencsak megváltozott viszonyáról, és arról is beszélt Kovács Erikának, hogy Szokolai Lászlóval célba veszik a Los Angeles-i olimpiai aranyat.

És még: Fucsovics-bravúr Wimbledonban, Silverstone-ban folytatja a Formula–1-es cirkusz, az UVSE női vízilabdázóit Benczur Márton edző szerint alábecsülik, a jégkorongozó Szongoth Domán pedig már sajtótájékoztatót is tartott az őt draftoló Buffalóban.

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