Nemzeti Sportrádió

Hugo Sánchez üzent Angliának: Mexikó készen áll a csodára!; Sallói Dániel: Kanada már most büszke lehet!

SZ. M.SZ. M.
2026.07.03. 23:26
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Hugo Sánchez üzent Angliának: Mexikó készen áll a csodára! Mexikó négy győzelemmel, kapott gól nélkül jutott el az Anglia elleni nyolcaddöntőig, miközben a kétkedő kérdésből hitvallássá váló „¿Y si sí?” már egy egész országot mozgósít. Hugo Sánchez győzelmet jósol, Thierry Henry az Azték Stadion erejétől óvja az angolokat, Thomas Tuchel és Wayne Rooney pedig elismeri: a papírforma vasárnap könnyen elveszítheti jelentőségét. Borsos László tudósítása Mexikóból

Sallói Dániel: Kanada már most büszke lehet! Torontóban futballozik, egy felhőkarcoló 58. emeletén él, a társházigazda kanadaiaknál pedig két csapattársáért is szorít – Sallói Dániel testközelből éli át a vb-t, de vajon lát esélyt Marokkó ellen az újabb bravúrra? Borbola Bence interjúja

Tovább él a portugálok vb-álma. Gólja és lecserélése miatt Cristiano Ronaldo volt a mérkőzés, majd a rákövetkező történések főszereplője – mindeközben a portugál szövetségi kapitány már ábrándozik, a horvátok pedig dühösek a fordulatos összecsapás után. Gyenge Balázs írása

Nagy meglepetésre Hamiltoné a sprintpole Silverstone-ban. Silverstone királya, Lewis Hamilton váratlan pole pozíciót szerzett a szombati sprintfutamra, pedig a hétvége előtt még nagyon lemondóan nyilatkozott a Ferrari esélyeiről. Szoros és izgalmas lehet a folytatás. Zsoldos Barna beszámolója

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