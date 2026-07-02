Damián Pedrosa: Az argentinok a jelenlegi formájukban megnyerhetik a vb-t; A spanyolok gond nélkül jutottak be a nyolcaddöntőbe

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Damián Pedrosa, a ZTE FC argentin ügyvezető elnöke adott interjút lapunknak a világbajnokság kapcsán, beszélt többek között Argentína teljesítményéről, Lionel Messiről, a négy évvel ezelőtti vb-győzelemről, valamint arról is, hogy milyen hatással volt rá Diego Maradona. Judi Ádám interjúja

A spanyol válogatott az Ausztria elleni mérkőzés első félidejében Mikel Oyarzabal révén szerzett vezetést, a szünet után Pedro Porro növelte az előnyt, majd Oyarzabal állította be a végeredményt – az osztrákoknak nem volt esélyük, az Európa-bajnoki címvédő 2010 után nyert ismét meccset a világbajnokság egyenes kieséses szakaszában

Egymásnak estek a belgák – aztán megverték Szenegált. A belgák szövetségi kapitánya, Rudi Garcia szerint Leandro Trossard és Youri Tielemans összeveszése Szenegál ellen 0–2-nél csak azt jelezte, hogy játékosainak fontos volt a mérkőzés. Bodnár Zalán írása

Thomas Tuchel: Őrület, milyen jó Harry Kane! Declan Rice reméli, csak ideiglenesen kellett kihúzódnia jobbhátvédnek, miközben egész Angliát ámulatba ejtette az idénybeli 71. és 72. gólját szerző Harry Kane. Mohai Dominik háttéranyaga

Tizenöt hónappal az után, hogy Pelé a magasba emelte a Jules Rimet-kupát, ismét világbajnoki döntőt rendeztek az Azték Stadionban. A lelátón mintegy száztízezer ember zsúfolódott össze, Mexikó válogatottja játszott az aranyéremért, a mérkőzés hőse egy 15 éves dán támadó lett. Az 1971-es női torna mégsem kapott helyet a labdarúgás hivatalos történetében – ötvenöt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy hősei a mostani mexikói vb felvezetésekor visszatérjenek a reflektorfénybe. Borsos László mexikói beszámolója

Vitális Milán: Nem változik sokat a játékunk Efraín Juárezzel. Az ETO FC játékosa szerint a magyar bajnok könnyebben alkalmazkodik az izlandi időjáráshoz, mint a Víkingur Reykjavík a győri forrósághoz, de lapunknak adott interjújában beszélt a jövőjéről, esetleges klubváltásának fontos szempontjairól is. A válogatott futballistával Mohai Dominik beszélgetett

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!