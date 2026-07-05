Nemzeti Sportrádió

Mexikó várja az angolok elleni csodát; Isael: Hárman jobbak a braziloknál

L. P. I.L. P. I.
2026.07.05. 00:04
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Mexikóvárosban még nagyobb lett a futball-láz… Az angolok elleni vb-nyolcaddöntő előtt már nem nagyon bírnak magukkal a társházigazdák, akik az Azték Stadionban negyven év után juthatnak be ismét vb-n a legjobb nyolc közé. Borsos László a helyszínről jelenti, címlapsztori két oldalon.

Amerika mindeközben nemcsak a vb, hanem július 4. lázában is ég. Végh János a Függetlenség napján Philadlphiűban vett részt kisebb időutazáson.

Isael szerint három válogatott is jobb a brazilnál. A Ferencváros egykori légiósa ezzel együtt jó esélyt ad a norvégok elleni világbajnoki nyolcaddöntőre készülő honfitársainak arra, hogy ott legyenek a torna végelszámolásánál – Borbola Bence interjúja.

Hornyák Dóra alighanem örök rekorderként vonul vissza. Húszéves felnőtt pályafutása zárultával ott búcsúzik, ahol kezdte: Debrecenben. Az időközben a Győrt és a Fradit is megjáró válogatott kézis már 14 évesen az NB I-ben szerepelt, és Bereczky Attila beszélgetéséből is az derül ki, hogy ez a csúcs nincs veszélyben.

…és még: Swiatek-bukta Wimbledonban; Vingegaardon a sárga trikó a Tour de France-on; Kimi Antonelli indul az élről Silverstone-ban; Perl Zoltán pozitívan néz vissza finnországi kosár-vb-selejtezőre.

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