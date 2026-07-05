CR7 vs. Yamal: generációk csatája; Szongoth Domán Kanadába tart

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

A 41 éves Cristiano Ronaldo a mindjárt 19 éves Lamine Yamal ellen. Természetesen ez a hétfő esti portugál–spanyol világbajnoki nyolcaddöntő slágertémája, ami biztos: vagy a vélhetően utolsó vb-jén játszó portugál utazik haza, vagy az Eb-címvédő spanyolok…

Mexikóvárosban is nagy a Real Madrid kultusza. Mi sem lenne erre nagyobb bizonyíték, mint hogy Borsos László rábukkant a Barnabau (sic!) Tapasra, és a bárban mások mellett természetesen Puskás Ferenc neve is szembe jött vele. Címlapsztori két oldalon

Az ETO Reykjavíkban kezdi kedden a BL-selejtezőt. Ebből az alkalomból az ellenfél Víkingurt vette górcső alá az OPTA adatainak a segítségével Mohai Dominik

Szongoth Domán hihetetlen profizmussal találkozott Buffalóban. A Sabres NHL-es hokicsapatának frissen draftolt magyarja Kanadában, az ottani juniorbajnokságban képzeli el a jövőt, és lenyűgözték azok a körülmények, amik az amerikai klubnál várták. Kapolcsi-Szabó Bence interjúja

…és ha hétfő, akkor Népsport-melléklet +4 oldalon: az 1966-os angliai labdarúgó-vb-vel; a 90 éve született első kajakkirállyal, Fábián Lászlóval; a CONMEBOL-lal, a „dél-amerikai UEFA-val” és a 80 éves Rockyval, azaz Sylvester Stallone-nal

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