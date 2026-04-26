Egy pont előnye maradt az ETO-nak; három idény után újra NB I-es a Vasas

A NEMZETI SPORT HÉTFŐI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Kétfelvonásos örömjátékot láthatott a győri közönség, a hétszeres Bajnokok Ligája-győztes ETO gálázva győzte le az előző idény ezüstérmesét, az Odensét a női kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntőjében. Összesítésben huszonhárommal múlta felül az amúgy jó erőkből álló dán együttest. A találkozót követően a publikum is felköszöntötte a napokban 27. életévét betöltő Fodor Csengét. „Soha rosszabb születésnapot, mint ez, amit négyes döntőbe jutással ünneplünk – mondta a balszélső, aki egy találattal zárt. – Megbeszéltük egymás között a mérkőzés előtt, hogy berúgtuk az ajtót, de még nem léptünk be rajta. Büszke vagyok a hozzáállásra, a védekezésünkkel pedig nem tudtak mit kezdeni.” Az FTC viszont lemaradt a budapesti final fourról, ahová eddig csak egyszer, 2023-ban jutott be.

A három éven belül harmadik bajnoki döntőjére készülő DVTK kosárlabdacsapatának montenegrói magasbedobója, Milica Jovanovics szeretné aranyéremmel lezárni pályafutását. Két éve söpréssel győztek a miskolciak a Győr ellen, tavaly 2–1-ről 3–2-re kikaptak a Soprontól, idén az ellenfél a Pécs lesz. „Másfajta meccseket játszunk majd, mint az elődöntőben, fizikális és megerőltető csatára számítok. Fejben végig koncentráltnak kell lennünk, s mindent ki kell adni magunkból” – mondta lapunknak a 36 éves légiós. Jovanovics immár az ötödik idényét tölti Diósgyőrben, tavaly távozott, de februárban visszatért, és többször elmondta már, ez az utolsó profi évada, utána visszavonul. Eközben Völgyi Péter vezetőedző is leteszi a lantot, újra sportigazgató lesz, és ez különleges hangulatot, pluszmotivációt jelent a csapatnak.

Népsport mellékletünkben felidézzük a 125 éve született Orth György pályafutását. A Vasasból került az MTK-ba, ahol a legendás edző, Jimmy Hogan értő keze nyomán kiteljesedhetett klasszisa. A klubvezér Brüll Alfréd kedvence volt, szó szerint a szárnyai alá vette, családja a világháborús nélkülözések idején rendszeresen kapott lisztet, cukrot és szenet, a játékosnak pedig érettségije után banktisztviselői állást szerzett. Első bajnokiját 16 évesen, 1917. október 4-én az UTE ellen játszotta, novemberben Ausztria ellen (2:1) bemutatkozott a válogatottban is. Nem keresett rosszul, amit elnéztek neki. Pluhár István A Sport című 1942-ben kiadott könyvében így ír: „Orth György az álamatőr kor legjobban fizetett játékosa volt, s a közvélemény elismerte, hogy neki joga van bármilyen nagy összeget kérni a játékáért.” Aztán 1925-ben megtört, de inkább félbetört a karrierje…

A sors kegyetlen. Yomif Kejelcha élete első maratoniján szédületes futást bemutatva 1:59:41-et produkált vasárnap Londonban, azaz áttörte a kétórás álomhatárt. Azonban néhány év múlva erre valószínűleg nem sokan fognak emlékezni. Ugyanis volt valaki, aki még nála is jobb napot fogott ki a brit fővárosban: a kenyai Sabastian Sawe 11 másodperccel hamarabb ért célba, mint az etióp, így ő lett a maratoni futás új világcsúcstartója. Sawe a 2023-as félmaratoni világbajnokként, a tavalyi berlini és londoni maratoni bajnokaként tért vissza az Egyesült Királyságba, és már a verseny első részében egyértelműsítette, hogy nem a címvédés az egyetlen célja. A 31 esztendős kenyainak az átlagsebessége 21 km/óra, a tempója 2:50 perc/km volt – ezt tudta kitartani 1:59:30-on keresztül.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!