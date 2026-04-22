A sírból hozta vissza a ZTE; Női kosár-vb-sorsolás: nehéz csoport, mégis kedvező

A ZTE majdnem kiesett, aztán fordított, mégis 11-esekkel jutott tovább. A Bozsik Arénában lejátszották a Magyar Kupa első elődöntőjét, amelyben az NB II-es Honvéd másodpercekre volt a döntőbe jutástól, mégis a Zalaegerszeg örülhetett a végén. Elemzés, osztályzatok és értékelés, továbbá Toon Raemaekersszel a szerda esti Ferencváros–ETO elődöntő felvezetése és Varga Barnabás népligeti látogatása két oldalon.

Dénes Vilmos a Kortrijkkel feljutott a belga élvonalba. Az exegerszegi támadó mostanra már beilleszkedett, beszéli a nyelvet és bírja az öltöző bizalmát – a következő célja, hogy az élvonalban stabilizálja a helyét a kezdőben. Judi Ádám interjúja.

Kisorsolták a női kosárlabda-világbajnokság csoportjait. A mieink a franciákkal, a dél-koreaiakkal és a nigériaiakkal kerültek egy négyesbe, de Takács-Kiss Virág, a válogatott centere szerint ez a legkedvezőbb beosztás. Ami így is igen nehéz…

Nagy Dávidban a döntőben 5:10-nél hirtelen valami megváltozott… És meg is nyerte a hétvégi budapesti párbajtőr GP-t, aminek következtében olyannyira sikeres a sérülés utáni visszatérése, hogy mostantól kiemelt a versenyeken. Furcsa lesz, de igyekszik gyorsan belerázódni, és szerinte az utóbbi időben botladozó olimpiai bajnok csapat miatt sem kell aggódni… Kovács Erika interjúja.

…és még: Football Forum Hungary két oldalon; Fradi-siker Reccóban; F1-es szabályváltozások Miami előtt; birkózó Eb-érmek Tiranából; Szilassy-interjú a Gyergyó Erste Liga-győzelme után.

