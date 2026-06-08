Felépülhet a spanyolok nyitó meccsére Lamine Yamal

Mindezt Luis de la Fuente szövetségi kapitány jelentette be vasárnap, hozzátéve, hogy hasonlóan jól halad Nico Williams és Víctor Munoz rehabilitációja is.

„Ha a következő napok hasonlóan telnek, arra számítunk, hogy egy hét múlva mindhárman bevethetőek lesznek” – mondta De la Fuente.

A spanyol válogatott – magyar idő szerint – kedden hajnalban Peruval játssza a torna előtti utolsó felkészülési mérkőzését a mexikói Pueblában, de az említett három játékos Chattanoogában, a Tennessee államban található edzőtáborban maradt.

Lamine Yamal ágyékproblémával küzd, illetve áprilisban, a Celta Vigo elleni bajnokin szenvedett combhajlítóizom-szakadást. Nico Williams, az Athletic Bilbao szélsője is ágyéksérüléséből lábadozik, míg Víctor Munoz, az Osasuna támadója combizom-és vádlihúzódással küzd.

A spanyol válogtatott a H-csoportban szerepel a tornán, és a Zöld-foki Köztársaság után hat nappal Szaúd-Arábia, majd június 26-án Uruguay lesz az ellenfele.

A Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban sorra kerülő vb valamennyi összecsapását az M4 Sport élőben közvetíti.

A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)

Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (PSG – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)

Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente