3x3-as kosárlabda: Papp Klaudia szerint a rutin és az összeszokottság hiányzott
Emelt fővel utazhatott haza Lengyelország fővárosából a magyar női 3x3-as válogatott vasárnap délelőtt, mivel a 7. helyen végzett a világbajnokságon. Csapatunk három meccset nyert meg, ugyanennyit veszített el, az összkép azonban inkább pozitív. Ezzel kapcsolatban kérdeztük a csapatkapitány Papp Klaudiát.
„Egyértelműen a miénk volt a halálcsoport, a vébé előtt is mondtam, innen világbajnoki érmes csapatok kerülnek ki – jósnak sem utolsó a 30 éves klasszis. – Nem is túloztam, Ausztrália és az Egyesült Államok jutott be a döntőbe, ezért van a mi nyolc közé jutásunknak óriási jelentősége, már az is nagy eredmény volt, hogy továbbjutottunk a csoportból, ráadásul kis híján a legjobb négybe is bekerültünk, ami erőn felüli.”
A nyolc közé jutásért ellenünk küzdő lettek jól megfigyelték a mieink játékát, a védekezési formulájuk ellen nehezen találtuk meg a ritmust, de nem álltunk meg, lehiggadtunk és nem estünk szét. A másféle támadójáték, amivel próbálkozott a magyar válogatott, elkezdett beválni, higgadtabban és türelmesebben szövögette akcióit. Sikerült fordítani, sokkal elmentünk, aztán egyenlített Lettország, hajszálon múlott, de győzelemmel zártunk. Nem is volt olyan mérkőzés, amelyiken Jakab Máté együttesét alaposan elverték volna.
„Ha rutinosabb, összeszokottabb csapat lennénk, nem csak néhány nappal az esemény előtt álltunk volna össze, talán az összes ki-ki meccset behúzzuk. Nüanszokon múlnak, a mozgáson, a rutinon, hogy adott szituációkra hogyan reagál valaki, mindenesetre erősek voltunk ezen a tornán” – taglalta Papp Klaudia.
Miután a negyeddöntőben legjobbjaink 21–20-ra kikaptak a később az elődöntőt elveszítő hollandoktól, Papp egyből magához hívta a többieket, Böröndy Vivient, Lelik Rékát és Takács-Kiss Virágot, hogy ne legyenek elkeseredve, fel a fejjel!
„Nem úgy mentünk ki, hogy ne szeretnénk érmet szerezni, azzal a céllal kezdtük a hollandok elleni mérkőzést is, hogy most mi győzünk, mert tavaly ugyanígy ők ejtettek ki minket – emlékezett vissza Papp Klaudia. – Elmondtam a lányoknak, nem szabad csüggedni, a jobbtól, a világbajnoktól ki lehet kapni egy ponttal. Ilyenkor jönne jól a kulcspillanatok során a rutin, hogy fordíthassunk, változtathassunk a játék képén. Mindenesetre nagyon pozitív volt ez a vébé, szuper meccseket játszottunk, kihoztuk belőle, amit tudunk. Fontos volt, hogy kellemetlen ellenfélnek tartsanak minket, és a holland edző a mérkőzés után éppen ezt mondta rólunk a pihenőben, ennél jobb visszacsatolás nem is kell.”
A nemzetközi színtéren Papparazzi becenévre hallgató játékos hangsúlyozta, az egyik legfontosabb kérdés, hogy ez a négyes a jövőben mennyit tud együtt gyakorolni, ebben meg kellene találni az arany középutat a „nagypályás” és a 3x3-as válogatott között. Hiszen itt akkor lehet fejlődni egyénileg és csapatként is, ha a társaság együtt tölt egy nyarat, és minél több tornára elutazik gyakorolni. Hosszú távon nem megoldás néhány edzés után a vb-re menni, érmet akkor lehet szerezni, ha egy hónapon át együtt készül az együttes. Mert egyébként óriási potenciál van a mieinkben, most is versenyre keltek az elittel. Arról nem is beszélve, hogy Papp nagyon súlyos sérülésből tért vissza a varsói viadalon.
„Négy héten keresztül kondin kívül semmit nem csináltam, veszélyeztette volna a gyógyulást, ha szájba vágnak és kitörik az egész fogsorom. Ahogy elég volt fogvédőt használnom, levették a sínt, én is csatlakoztam a munkába, felvettem a ritmust az edzőtáborban – korábban a Sopron 5x5-ös B-csapatával is edzettem, hogy megérezzem, mit tudok beletenni a játékba. Esztétikailag még nincs rendben a fogsorom, de a funkcióját ellátja, nem aggódtam a sérülés miatt sem, úgyhogy nem hátráltatott a játékban” – ecsetelte Papp Klaudia.
A hétvégén esedékes kassai Eb-selejtezőn a hírek szerint két helyen változik majd a magyar csapat összeállítása, de a hivatalos kerethirdetésre még várni kell.