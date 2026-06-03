3x3-as kosárlabda: Papp Klaudia szerint a rutin és az összeszokottság hiányzott

Emelt fővel utazhatott haza Lengyelország fővárosából a magyar női 3x3-as válogatott vasárnap délelőtt, mivel a 7. helyen végzett a világbajnokságon. Csapatunk három meccset nyert meg, ugyanennyit veszített el, az összkép azonban inkább pozitív. Ezzel kapcsolatban kérdeztük a csapatkapitány Papp Klaudiát.

„Egyértelműen a miénk volt a halálcsoport, a vébé előtt is mondtam, innen világbajnoki érmes csapatok kerülnek ki – jósnak sem utolsó a 30 éves klasszis. – Nem is túloztam, Ausztrália és az Egyesült Államok jutott be a döntőbe, ezért van a mi nyolc közé jutásunknak óriási jelentősége, már az is nagy eredmény volt, hogy továbbjutottunk a csoportból, ráadásul kis híján a legjobb négybe is bekerültünk, ami erőn felüli.”

A nyolc közé jutásért ellenünk küzdő lettek jól megfigyelték a mieink játékát, a védekezési formulájuk ellen nehezen találtuk meg a ritmust, de nem álltunk meg, lehiggadtunk és nem estünk szét. A másféle támadójáték, amivel próbálkozott a magyar válogatott, elkezdett beválni, higgadtabban és türelmesebben szövögette akcióit. Sikerült fordítani, sokkal elmentünk, aztán egyenlített Lettország, hajszálon múlott, de győzelemmel zártunk. Nem is volt olyan mérkőzés, amelyiken Jakab Máté együttesét alaposan elverték volna.

„Ha rutinosabb, összeszokottabb csapat lennénk, nem csak néhány nappal az esemény előtt álltunk volna össze, talán az összes ki-ki meccset behúzzuk. Nüanszokon múlnak, a mozgáson, a rutinon, hogy adott szituációkra hogyan reagál valaki, mindenesetre erősek voltunk ezen a tornán” – taglalta Papp Klaudia.

Miután a negyeddöntőben legjobbjaink 21–20-ra kikaptak a később az elődöntőt elveszítő hollandoktól, Papp egyből magához hívta a többieket, Böröndy Vivient, Lelik Rékát és Takács-Kiss Virágot, hogy ne legyenek elkeseredve, fel a fejjel!