ETO-gála a Fradi-pályán; Tóth Alex: Azért jöttem, hogy fejlődjek, nagyszerű lesz itt játszani hétről hétre

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

Hatalmas az öröm Bournemouthban a Liverpool legyőzését (3–2) követően, és nemcsak a helyi, az országos média is roppant kíváncsi volt Tóth Alex reakciójára. A Ferencvárostól érkező középpályás első bajnoki mérkőzésén lépett pályára új csapatában, a 85. percben állt be. „Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen meccsen mutatkoztam be, a Liverpool ellen a kilencvenötödik percben nyertünk, ennél kívánni sem lehetne jobbat – mondta a húszéves játékos a vegyes zónában a Spíler Tv-nek, miután tökéletes angolsággal a Sky Sportsnak is nyilatkozott. – Jó hangulatú, pörgős mérkőzés volt, az NB I-hez képest teljesen más szint, de én azért jöttem ide, hogy fejlődjek. Nagyszerű lesz itt játszani hétről hétre.”

Újabb vereségével nagyon nehéz helyzetbe került a férfi kézilabda Európa-bajnokságon a magyar válogatott. A szlovénok elleni meccs után Chema Rodríguez szövetségi kapitány többek között erről beszélt lapunknak: „Az első félidő végén két góllal vezettünk, de öt-hattal kellett volna! De elszalasztottunk néhány esélyt, elkövettünk néhány buta hibát, és csak két gól maradt. Aztán a második félidőben ugyanazokból a könnyű helyzetekből nem sikerült gólt szereznünk, amelyekből az elsőben igen. Átvették a vezetést, és a szlovénok mindig jobban játszanak, amikor vezetnek, mi pedig nem találtuk az egyensúlyt.” Ami a folytatást illeti: „A magyar válogatott minden mérkőzésen küzd, akár az esélyek ellenére is. Mindent bele kell adnunk, és úgy kell küzdenünk, mint eddig.”

Január 29-én lesz 60 éves a futballtörténelem egyik legjobb csatára, az utánozhatatlan gólokat szerző Romário, aki csupán nyolc világbajnoki mérkőzésen szerepelhetett – de 1994-ben felért a csúcsra. „Ha nem nyerjük meg, az egyedül az én hibám lesz, én leszek érte a felelős, engem támadjatok” – vállalt jelentős kockázatot a brazil újságírók előtt tett kijelentésével a világbajnokságot megelőzően, aztán aranyéremig repítette a csapatot, a Puhl Sándor vezette olaszok elleni döntő (0–0) tizenegyespárbajában védhetetlenül lőtt a kapu jobb oldalába. Öt gólt szerzett a tornán kivételes technikai tudását csillogtatva, a svédek elleni csoportmeccsen 16 méterről lőtt bokából a bal sarokba, a hollandok negyeddöntős legyőzése alkalmával meg mindkét lába a levegőben volt, úgy továbbította a labdát dropból a kapuba – derül ki Népsport mellékletünkből.

