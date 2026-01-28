Nemzeti Sportrádió

Robbie Keane: Készen állunk a csatára; Ádám Martin: Remélem, lesz még néhány jó évem az élvonalban

2026.01.28. 23:59
A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 

Utolsó mérkőzését játssza az Európa-liga alapszakaszában csütörtökön a Ferencváros. Az FTC a Nottingham Forest vendége lesz. Robbie Keane vezetőedző elmondta, „utánpótláskorúként fordultam meg Nottinghamben a legtöbbet, hiszen később, amikor már a Premier League-ben futballoztam, a Forest alacsonyabb osztályban volt. Igazi erőpróba vár ránk, de alaposan felkészültünk, készen állunk a csatára”. A sajtótájékoztatón azt is elárulta, a sárga lapok miatt eltiltott Toon Raemaekers „hiányozni fog hátul, erős, magas védő, akire nagy szükségünk lenne a mostani találkozón. Vannak sérültjeink is, szóval nem lesz könnyű hátul összerakni a csapatot.”

Szombaton, a Puskás Akadémia ellen 174 napos kihagyást követően futballozhatott ismét az NB I-ben Ádám Martin. A paksiak 28-szoros válogatott támadója még a 2. fordulóban, a Kisvárda Master Good elleni 5–1-es győztes bajnokin lépett pályára csereként, de akkor visszatértek a térdpanaszai, és műteni kellett. Lapunknak most bizakodóan nyilatkozott: „Végigdolgoztam a szünetet, mindent feláldoztam azért, hogy rendben legyen a tavaszom, tudjak a csapatnak segíteni. A legfontosabb, hogy nincs fájdalom a térdemben. Remélem, lesz még néhány jó évem az élvonalban, később pedig még tíz gyerekkorom helyszínén, Forráskúton is…”

Szokásainknak megfelelően a vízilabda Európa-bajnokság után is értékeltük a magyar csapat szereplését. Mint ismert, Belgrádban a nemzeti együttes a második helyet szerezte meg. Tudósítónktól a legmagasabb osztályzatot, 9-est Nagy Ákos, valamint a szövetségi kapitány, Varga Zsolt kapta. A szakember irányításával immár a negyedik fináléját játszotta a válogatott világversenyen. Emlékezetes: a 2023-as fukuokai vb-n már diadalmaskodtunk, és az új olimpiai ciklusban egyedüliként nyertünk mindhárom világversenyen érmet, és játszottunk két döntőt. Belgrádban a mieink a negyedik legtöbb gólt lőtték a mezőnyben (112), míg az akciógólok tekintetében másodikként végeztek 29-cel a 33-at szerző olaszok mögött.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Ezek is érdekelhetik