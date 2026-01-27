Nemzeti Sportrádió

Szoboszlaiék Slotért is játszanak; bravúrpont a férfi kézilabda Eb-n

2026.01.27. 23:45
Nagyüzem Európa pályáin: 18 meccs kezdődik 21 órakor a BL-ben. Zárul az alapszakasz, szinte minden mérkőzésnek van tétje, hiszen csak két csapat van páholyban – az angol bajnok Liverpool a Qarabag ellen játszik, ha nyer, továbbjut a legjobb 16 közé, de Szoboszlaiéknak a nyolcaddöntő mellett Arne Slot állása is a tét. Címlapsztori két oldalon.

Nemcsak a Fradi, a Nottingham is kétfelé figyel. Az Európa-liga alapszakaszának csütörtöki meccse mellett a Premier League-búcsútól fenyegetett angolok ugyanúgy figyelnek a hétvégi bajnokijukra, mint a Ferencváros a paksi kirándulásra.

Szalai Attilát ezúttal Lengyelországba adták kölcsön. A még mindig a Hoffenheim tulajdonában lévő válogatott védőnek a Pogon Szczecinben nyílik módja felépítenie magát és visszaszereznie évek óta megtépázott önbizalmát.

Válogatottjaink Malmőtől Funchalon át Ljubljanáig harcban állnak az Európa-bajnokságokon. Helyszíni tudósítóink a férfi kézisek bravúrpontjáról, a női pólósok „edzőmeccséről” és a futsalosok Portugália elleni papírforma-vereségéről számolhattak be nyilatkozatokkal, statisztikákkal és elemzésekkel – kiemelt terjedelemben.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

