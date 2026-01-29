Nemzeti Sportrádió

Elvesztette veretlenségét, és a rájátszásban folytatja a Ferencváros; Két világ között: miért más a Liverpool Európában, mint Angliában?

SZ. M.SZ. M.
Vágólapra másolva!
2026.01.29. 23:58
Címkék
ajánló NS-ajánló NS-ajánlat

 
A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

 

Elszenvedte első vereségét, ezzel a 12. helyen végzett a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában, a 15 pontot gyűjtő magyar bajnok kiemeltként várja a rájátszás mai sorsolását

Két világ között: miért más a Liverpool Európában, mint Angliában? A Liverpool továbbra is kétarcú: a Premier League fizikumra építő stílusával szemben szenved, ám a kontinentális porondon rendre felszabadultan és eredményesen futballozik. Az angol szakírók szerint a „vörösök” a végső győzelemre is esélyesek. Gyenge Balázs helyszíni beszámolója

Szalai Attila: Bízom abban, hogy sikeres leszek a Pogonban. A Törökországból Lengyelországba szerződő Szalai Attila szeretne folyamatosan pályára lépni a Pogonban, és sikeres tavaszt zárni. A válogatott futballistával Somogyi Zsolt beszélgetett

A Dundee védője, Keresztes Krisztián a Hearts elleni rangadóra készül. A Dundee United hátvédje, Keresztes Krisztián az éllovas Hearts elleni szombati bajnokira készül, s minden jel arra utal, hogy a légiós nem vált klubot a télen. Cserháti András írása

Az érem két oldala: mennyit ér ez a 10. hely? A magyar férfi kézilabda-válogatott aránylag kiegyensúlyozottan játszott az Európa-bajnokságon, mély gödörbe egyáltalán nem került, és hozott egy stabil szintet, bárkivel felvette a versenyt. Ugyan a tizedik hely miatt nem kell a kardunkba dőlni, de mégiscsak egy tizedik hely, vagyis a várt siker elmaradt. Chema Rodríguez szövetségi kapitány értékelt a Nemzeti Sportnak. Vincze Szabolcs értékelése

Tóth Zita már elhiszi, hogy felveheti a versenyt a legjobbakkal. A 2022-es pekingi után a második téli olimpiája előtt álló Tóth Zita a mostani idényben már pontot szerzett a világkupában, és Cortina d’Ampezzóban is bejuthat a legjobb harmincba. A 23 éves síző az elmúlt években egy nemzetközi csapatban készült, szépen fejlődött, amit február 15-én óriás-műlesiklásban, február 18-án műlesiklásban mutathat meg. Szendrei Zoltán háttéranyaga

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

ajánló NS-ajánló NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Robbie Keane: Készen állunk a csatára; Ádám Martin: Remélem, lesz még néhány jó évem az élvonalban

E-újság
2026.01.28. 23:59

Szoboszlaiék Slotért is játszanak; bravúrpont a férfi kézilabda Eb-n

E-újság
2026.01.27. 23:52

Varga Zsolt: Nagyon értékes ez az érem; Vitális Milán: Elsők vagyunk, de ezt a pozíciót meg is kell tartani

E-újság
2026.01.26. 23:35

ETO-gála a Fradi-pályán; Tóth Alex: Azért jöttem, hogy fejlődjek, nagyszerű lesz itt játszani hétről hétre

E-újság
2026.01.25. 23:55

Eb-döntőt vív a férfi vízilabda-válogatott; a Ferencváros az ETO FC-t fogadja

E-újság
2026.01.24. 23:55

NS: Andoni Iraola: Megvan az erő ebben a magyar srácban; Eb-döntőben a magyar férfi vízilabda-válogatott!

E-újság
2026.01.23. 23:19

Szoboszlai Dominik: Elvégeztem a házi feladatot; Döntetlen a Panathinaikosz ellen – az FTC még veretlen!

E-újság
2026.01.23. 00:01

Marco Rossi: Elfogadtam volna a felmentésemet; Szoboszlai-góllal Liverpool-siker

E-újság
2026.01.22. 00:01
Ezek is érdekelhetik