Elvesztette veretlenségét, és a rájátszásban folytatja a Ferencváros; Két világ között: miért más a Liverpool Európában, mint Angliában?

Elszenvedte első vereségét, ezzel a 12. helyen végzett a Ferencváros az Európa-liga alapszakaszában, a 15 pontot gyűjtő magyar bajnok kiemeltként várja a rájátszás mai sorsolását

Két világ között: miért más a Liverpool Európában, mint Angliában? A Liverpool továbbra is kétarcú: a Premier League fizikumra építő stílusával szemben szenved, ám a kontinentális porondon rendre felszabadultan és eredményesen futballozik. Az angol szakírók szerint a „vörösök” a végső győzelemre is esélyesek. Gyenge Balázs helyszíni beszámolója

Szalai Attila: Bízom abban, hogy sikeres leszek a Pogonban. A Törökországból Lengyelországba szerződő Szalai Attila szeretne folyamatosan pályára lépni a Pogonban, és sikeres tavaszt zárni. A válogatott futballistával Somogyi Zsolt beszélgetett

A Dundee védője, Keresztes Krisztián a Hearts elleni rangadóra készül. A Dundee United hátvédje, Keresztes Krisztián az éllovas Hearts elleni szombati bajnokira készül, s minden jel arra utal, hogy a légiós nem vált klubot a télen. Cserháti András írása

Az érem két oldala: mennyit ér ez a 10. hely? A magyar férfi kézilabda-válogatott aránylag kiegyensúlyozottan játszott az Európa-bajnokságon, mély gödörbe egyáltalán nem került, és hozott egy stabil szintet, bárkivel felvette a versenyt. Ugyan a tizedik hely miatt nem kell a kardunkba dőlni, de mégiscsak egy tizedik hely, vagyis a várt siker elmaradt. Chema Rodríguez szövetségi kapitány értékelt a Nemzeti Sportnak. Vincze Szabolcs értékelése

Tóth Zita már elhiszi, hogy felveheti a versenyt a legjobbakkal. A 2022-es pekingi után a második téli olimpiája előtt álló Tóth Zita a mostani idényben már pontot szerzett a világkupában, és Cortina d’Ampezzóban is bejuthat a legjobb harmincba. A 23 éves síző az elmúlt években egy nemzetközi csapatban készült, szépen fejlődött, amit február 15-én óriás-műlesiklásban, február 18-án műlesiklásban mutathat meg. Szendrei Zoltán háttéranyaga

