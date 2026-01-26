Varga Zsolt: Nagyon értékes ez az érem; Vitális Milán: Elsők vagyunk, de ezt a pozíciót meg is kell tartani

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:



A labdarúgó NB I hétvégi fordulójának rangadóján az ETO FC a Groupama Arénában győzte le a Ferencvárost. A győriek több mint húsz esztendő után nyertek ismét az Üllői úton – legutóbb 2005. március 13-án Jäkl Antal góljával diadalmaskodtak 1–0-ra. A vasárnapi összecsapás egyik legjobbja, Vitális Milán a lefújást követően fáradtan, de boldogan lépett ki az öltözőből. „Teljesen normális, ha a Fradi otthonában védekezésre kényszerül egy csapat, nem mi vagyunk az első és utolsó együttes, amelyik a kapuja elé szorul – mondta lapunknak. – De hátrányban sem ijedtünk meg, sőt, a saját játékunkat tudtuk nyújtani. Márpedig ezzel a futballal bárkivel felvesszük a versenyt, még a Ferencvárossal is idegenben. Nehéz lesz megtartani az előnyünket a tabellán, de ha továbbra is ilyen stabilan, ilyen mentalitással játszunk, bármi előfordulhat.”

Interjút adott lapunknak a belgrádi Európa-bajnokságon ezüstérmet szerző magyar férfi vízilabda-válogatott szövetségi kapitánya. Varga Zsolt elmondta, „ténylegesen hat-hét olyan csapat is van, amely az Európa-bajnokságon képes eljutni a legjobb négyig. A történelmi elvárások nagyok a vízilabdában, de fontosnak tartottam, hogy rámutassak: a helyén kell kezelnünk az elvárásokat egy megújulás alatt álló csapattal szemben, és örülnünk kell az elért eredményeknek, mert valóban óriási munkát végeznek a játékosok.”

Majd’ két év – rendkívül hosszúra nyúlt Kusnyír Erik gyógyulása. 2024. február 6-án Újpesten vendégeskedett a Loki, amikor: „Nem volt igazán jó a pálya – mondta lapunknak a futballista. – Emlékszem, indítottak mögém, számítottam rá, futottam vissza, mint oly sokszor, és kitámasztottam, ahogy minden sprint végén, de akkor letapadt a lábam, és éreztem, hogy valami történt. Lesétáltam a pályáról, nem volt elviselhetetlen a fájdalom, gondoltam, kicsit meghúztam. Másnap, a huszonnegyedik születésnapomon közölték velem: elszakadt a keresztszalagom.”

A bajnokság első köréhez hasonlóan szombaton is nagy küzdelmet hozott a Puskás Akadémia Paks elleni összecsapása, és – csakúgy, mint szeptember 27-én – ezúttal is a paksiak szerezték meg a három pontot. Az őszi mérkőzésen Windecker József jobb külsővel talált be Szappanos Péternek, a mostanin pedig Osváth Attila beadása kötött ki a kapu jobb oldalában.

