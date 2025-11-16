Marco Rossi: A rájátszásba jutás a célunk, de nem szabad ráfeszülni a meccsre; Heimir Hallgrímsson: Tetszik, hogy a saját kezünkben a sorsunk

A Nemzeti Sport

vasárnapi számából ajánljuk:

Marco Rossi: A rájátszásba jutás a célunk, de nem szabad ráfeszülni a meccsre. Marco Rossi szövetségi kapitány szerint szögletből és szabadrúgásból kifejezetten veszélyes az ír válogatott. A vasárnap 15 órakor kezdődő világbajnoki selejtezőn erre mindenképpen oda kell figyelni, no meg arra, hogy a vb-re jutásról szőtt álom megtartása érdekében a magyar csapat ne kapjon ki ellenfelétől. Borbola Bence írása

Heimir Hallgrímsson: Tetszik, hogy a saját kezünkben a sorsunk. Heimir Hallgrímsson, az ír válogatott izlandi szövetségi kapitánya szerint Magyarországnak jobb esélyei vannak a csoport második helyén végezni, csapata mindenesetre megpróbálja megismételni a portugálok ellen 2–0-s győzelmet érő csütörtöki teljesítményt. Az ír kapitány sajtótájékoztatójáról Borsos László készített összefoglalót

Hiába az írországi botlás, Portugáliában továbbra is a vb-győzelem a cél. Bruno Fernandes tudja, miben kell javulni az elveszített dublini találkozó után, és vb-kijutást ünnepelne Portóban. Smahulya Ádám háttéranyaga

Tóth Barna: Nem siettetem a felépülést. Sérülés miatt három-négy hetes kihagyásra kényszerül a paksiak támadója, Tóth Barna, aki a visszatérésén dolgozik, és persze szurkol azért, hogy a nemzeti együttes pótselejtezős helyen végezzen a csoportjában. Zombori András interjúja

Az új edző, Oliver Vidin Fehérváron is a bajnoki címet célozza meg. Az idényt gyengén kezdő Alba új vezetőedzője a Szolnokkal korábban már kisebbfajta csodát tett, de új klubjánál Székesfehérváron is aranyérmet szeretne nyerni. A szakemberrel Fazekas Zoltán beszélgetett

