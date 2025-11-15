NS-elismerés: szerkesztőségünket díjazta a Magyar Kerékpáros-szövetség
A Nemzeti Sport mindig is kiemelt figyelmet fordított a hazai és nemzetközi kerékpársportra, idén háromrészes cikksorozatban mutatta be a százéves Tour de Hongrie történétét, amelyről folyamatos helyszíni beszámolók is készültek. A Képes Sportban nagyinterjú készült Valter Attilával, de lapunkkal osztotta meg az MBH Bank Ballan CSB nagyra törő terveit Bebtó Zoltán szakmai igazgató, miközben portré készült a világ legjobb kerékpárosairól, a teljesség igénye nélkül Tadej Pogacarról és Jonas Vingegaard-ról.
Eközben anyalapunkban és online felületünkön, a nemzetisport.hu-n napi rendszerességgel számolunk be a sportág aktuális történéseiről, versenyeiről. Részletesen követjük a magyar kerékpárosok viadalait, és rendszeresen megszólaltatjuk őket.
Munkánkat a Magyar Kerékpáros-szövetség is elismerte, idén a Nemzeti Sport szerkesztősége megkapta a Bringasport sajtódíját a sportág magyarországi népszerűsítéséért. Az elismerést a szövetség gálaestjén Somlóvári Dávid, lapunk digitális tartalomért felelős főszerkesztő-helyettese és Jakus Barnabás, a Nemzeti Sport kerékpárszakírója vette át a 2025-ös év legjobb hazai kerékpárosai előtt.
|A DÍJAZOTTAK
Gravel-szakág
felnőtt női: Vass Anna Csenge
felnőtt férfi: Kiss Benedek
BMX racing
felnőtt férfi: Kiss Barnabás
BMX freestyle
felnőtt női: Molnár Noémi
felnőtt férfi: Ujváry Zoltán
Trial
felnőtt férfi: Kovács Péter
Kerékpárlabda
Toma Vilmos, Árendás Tamás
Művészkerékpár
Varga Csaba
Parakerékpár
Felnőtt férfi: Mezei Gergő László
Pályakerékpár
felnőtt női: Kercsó-Magos Zsuzsanna
felnőtt férfi: Drijver Bertold
Filutás Viktor és Záray László különdíjban részesült
Terepkerékpár
felnőtt női: Bruchner Regina
felnőtt férfi: Vas Barnabás
Hegyikerékpár
felnőtt női: Bokros Csenge Anna
felnőtt férfi: Takács Zsombor
Országúti
felnőtt női: Vas Blanka
felnőtt férfi: Feldhoffer Bálint
Sajtódíj
Egy.hu, Nemzeti Sport, BringaSport Magazin