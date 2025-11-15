NS-elismerés: szerkesztőségünket díjazta a Magyar Kerékpáros-szövetség

A Nemzeti Sport mindig is kiemelt figyelmet fordított a hazai és nemzetközi kerékpársportra, idén háromrészes cikksorozatban mutatta be a százéves Tour de Hongrie történétét, amelyről folyamatos helyszíni beszámolók is készültek. A Képes Sportban nagyinterjú készült Valter Attilával, de lapunkkal osztotta meg az MBH Bank Ballan CSB nagyra törő terveit Bebtó Zoltán szakmai igazgató, miközben portré készült a világ legjobb kerékpárosairól, a teljesség igénye nélkül Tadej Pogacarról és Jonas Vingegaard-ról.

Eközben anyalapunkban és online felületünkön, a nemzetisport.hu-n napi rendszerességgel számolunk be a sportág aktuális történéseiről, versenyeiről. Részletesen követjük a magyar kerékpárosok viadalait, és rendszeresen megszólaltatjuk őket.

Munkánkat a Magyar Kerékpáros-szövetség is elismerte, idén a Nemzeti Sport szerkesztősége megkapta a Bringasport sajtódíját a sportág magyarországi népszerűsítéséért. Az elismerést a szövetség gálaestjén Somlóvári Dávid, lapunk digitális tartalomért felelős főszerkesztő-helyettese és Jakus Barnabás, a Nemzeti Sport kerékpárszakírója vette át a 2025-ös év legjobb hazai kerékpárosai előtt.

Somlóvári Dávid (balra) és Jakus Barnabás között Vízer Barnabás, az MKSZ sportigazgatója (Fotó: Dömötör Csaba)

Somlóvári Dávid (jobbra) és Jakus Barnabás a Magyar Kerékpáros-szövetség sajtódíjával (Fotó: Dömötör Csaba)