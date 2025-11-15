Nemzeti Sportrádió

NS-elismerés: szerkesztőségünket díjazta a Magyar Kerékpáros-szövetség

2025.11.15. 22:18
A díjazottak (Fotó: Dömötör Csaba)
kerékpár sajtódíj Nemzeti Sport
Gálát tartott a Magyar Kerékpáros-szövetség, melynek keretében átadták a 2025-ös év sportolója elismeréseket, és szerkesztőségünk munkáját is díjazták.

A Nemzeti Sport mindig is kiemelt figyelmet fordított a hazai és nemzetközi kerékpársportra, idén háromrészes cikksorozatban mutatta be a százéves Tour de Hongrie történétét, amelyről folyamatos helyszíni beszámolók is készültek. A Képes Sportban nagyinterjú készült Valter Attilával, de lapunkkal osztotta meg az MBH Bank Ballan CSB nagyra törő terveit Bebtó Zoltán szakmai igazgató, miközben portré készült a világ legjobb kerékpárosairól, a teljesség igénye nélkül Tadej Pogacarról és Jonas Vingegaard-ról.

Eközben anyalapunkban és online felületünkön, a nemzetisport.hu-n napi rendszerességgel számolunk be a sportág aktuális történéseiről, versenyeiről. Részletesen követjük a magyar kerékpárosok viadalait, és rendszeresen megszólaltatjuk őket.

Munkánkat a Magyar Kerékpáros-szövetség is elismerte, idén a Nemzeti Sport szerkesztősége megkapta a Bringasport sajtódíját a sportág magyarországi népszerűsítéséért. Az elismerést a szövetség gálaestjén Somlóvári Dávid, lapunk digitális tartalomért felelős főszerkesztő-helyettese és Jakus Barnabás, a Nemzeti Sport kerékpárszakírója vette át a 2025-ös év legjobb hazai kerékpárosai előtt.

Somlóvári Dávid (balra) és Jakus Barnabás között Vízer Barnabás, az MKSZ sportigazgatója (Fotó: Dömötör Csaba)
Somlóvári Dávid (jobbra) és Jakus Barnabás a Magyar Kerékpáros-szövetség sajtódíjával (Fotó: Dömötör Csaba)

 

A DÍJAZOTTAK

Gravel-szakág

felnőtt női: Vass Anna Csenge

felnőtt férfi: Kiss Benedek

BMX racing

felnőtt férfi: Kiss Barnabás

BMX freestyle

felnőtt női: Molnár Noémi

felnőtt férfi: Ujváry Zoltán

Trial

felnőtt férfi: Kovács Péter

Kerékpárlabda

Toma Vilmos, Árendás Tamás

Művészkerékpár

Varga Csaba

Parakerékpár

Felnőtt férfi: Mezei Gergő László

Pályakerékpár

felnőtt női: Kercsó-Magos Zsuzsanna

felnőtt férfi: Drijver Bertold

Filutás Viktor és Záray László különdíjban részesült

Terepkerékpár

felnőtt női: Bruchner Regina

felnőtt férfi: Vas Barnabás

Hegyikerékpár

felnőtt női: Bokros Csenge Anna

felnőtt férfi: Takács Zsombor

Országúti

felnőtt női: Vas Blanka

felnőtt férfi: Feldhoffer Bálint

Sajtódíj

Egy.hu, Nemzeti Sport, BringaSport Magazin

 

 

