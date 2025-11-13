Védetté nyilvánították a Nemzeti Sport legendás főszerkesztőjének sírját

Szöllősi György, az MSÚSZ elnöke, lapunk főszerkesztője jelentette be csütörtökön, hogy Vadas Gyula sírja a Nemzeti Sírkert része lett.

„Fontos és régóta esedékes elismerése ez a magyar sportmédia kiemelkedő alakjának, köszönettel tartozunk az együttműködésért a Nemzeti Örökség Intézetének, amely benyújtotta a kérelmet a bizottságnak és Móczár Gábor főigazgató úrnak. A NÖRI tájékoztatása alapján a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság szeptemberi ülése egyhangú döntéssel emelte a Nemzeti Sírkert részévé dr. Vadas Gyula sírhelyét, és az intézet már tájékoztatta is erről a Farkasréti Temetőt” – idézte Szöllősi Györgyöt az MSÚSZ.

Vadas Gyula sírja a Farkasréti temetőben

Vadas Gyula 1919 és 1944 között nem csak a Nemzeti Sport főszerkesztője, de a lap tulajdonosa is volt. Az ő vezetésével emelkedett a Nemzeti Sport a sportlapok versenyében Európa, s egyben a világ élvonalába. Hazai, a sportújságíró-szövetségben betöltött vezetői funkciói mellett 1928 és 1936 között a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) alelnökeként is tevékenykedett, de ott volt már az AIPS 1924-es párizsi megalapításánál a magyar sportsajtó képviseletében, és tudósított is az eseményről. Jelentős szerepe volt neki személyesen és a lapjának a Nemzeti Sportnak is a sportnyelv külföldi kifejezései helyett magyar szavakat alkotó és anyanyelvünkben meghonosító mozgalom sikerében (amelyhez hasonló mozgalmat jelentett be ugyancsak ma, a magyar nyelv napján a közmédia, azon belül a Nemzeti Sportrádió és a Nemzeti Sport).

Az 1886-ban született és 1971-ben elhunyt egykori főszerkesztő sírja a Farkasréti temető 6/12-es parcellájának 0 jelzésű szakaszának 1-es sorában a 47/48-as sírhelyen található.

A védett sírok a Nemzeti Sírkert részei, ennek hivatalosan közreadott leírása a következő: „A Nemzeti Sírkert a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság (NEKB) által annak minősített temető, hősi temető, hősi temetési hely, továbbá temetkezési emlékhely, kegyeleti emlékhely, temetési helyek összessége. A nemzeti sírkert olyan virtuális jellegű, vagyis nem egy konkrét temetőhöz, illetve temetőrészhez (parcella) köthető, hanem Magyarországot lefedő sírkert, amelybe a magyar történelem és kultúra jelentős alakjainak sírjai tartoznak. A nemzeti sírkert része lehet bármely magyarországi sírhely. A védettségről az NEKB dönt, a védetté nyilvánított sírok nem felszámolhatók, felettük a rendelkezési jogot a Nemzeti Örökség Intézete (NÖRI) gyakorolja, így minden védett sírral kapcsolatos kérelmet a NÖRI-hez kell benyújtani.”