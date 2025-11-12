Nemzeti Sportrádió

Győzzünk, hogy ne kelljen számolgatni!; Nadir Benbuali: A Győr a legjobb magyar csapat

2025.11.12. 23:16
NS-ajánló

A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 

Sorsdöntő este előtt áll Jerevánban a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány vélhetően a Lisszabonban remekül játszó tizenegynek (mínusz a sérült Tóth Balázs) szavaz bizalmat, a szövetségi kapitány nehéz, de győztes meccsre számít, Kerkez Milost pedig nem befolyásolja, hogy a Liverpoolban éppen mi a helyzet a pályán és azon kívül.

…és játszik egész Európa, például az írek és a portugálok is. Cristiano Ronaldóék nekünk is nagy szolgálatot tehetnek – címlapsztori három oldalon.

Nadir Benbuali szerint az ETO FC jelenleg a legjobb magyar csapat. A győriek légiósa Mohai Dominiknak meg is indokolta, miért érzi úgy, hogy erősebbek, mint a bajnok Ferencváros.

A DAC erőnléti edzője nem éppen szokványosan terheli futballistáit. A Dunaszerdahelyen dolgozó Házi Bence időnként százkilós súlyokat mozgattat meg a meccsnapokon, de hogy ez a csapat épülésére szolgál, azt a bajnoki szereplés mellett a válogatottunkba frissen behívott Redzic Damir remek formája is igazolja. Borbola Bence interjúja.

…és még: Bajnokok Ligája-sikerek és -kudarcok vízilabdában és férfi kézilabdában, ICEHL-győzelmek jégkorongban, megvan a rövid pályás úszó Eb-csapat, ATP-vb Torinóban.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Legfrissebb hírek

Tíz éve, a norvég–magyar Eb-pótselejtező napján hunyt el Fülöp Márton; Callum Styles: Nem akarjuk elszalasztani ezt a lehetőséget

E-újság
Tegnap, 0:23

Tóth Alex ki-ki meccsre készül; a 17 éves Galambos János busszal ingázik Szekszárd és Paks között

E-újság
2025.11.10. 23:45

Esélyt sem adott Szoboszlaiéknak a City; Damir Krznarnak megköszönték

E-újság
2025.11.09. 23:27

Szegedi dráma és tragédia. Egyre mélyül az Újpest alatt a gödör

E-újság
2025.11.09. 00:23

Robbie Keane: A pletyka nem érdekel, jól érzem magam a Ferencvárosnál!; Redzic Damir: Sokat szeretnék tanulni Szoboszlai Dominiktól

E-újság
2025.11.07. 23:50

Szabó István: Nem hátsó szándékkal ülök majd a lelátón; A vége szoros lett, de a Fradi hozta a kötelezőt

E-újság
2025.11.07. 00:05

Műtét vár Tóth Balázsra; Keane: Egy győzelem közelebb repítene minket az álmainkhoz

E-újság
2025.11.05. 23:55

Szoboszlai-gólpassz, Real-verés a BL-ben; Bárány és Redzic a két újonc a Rossi-keretben

E-újság
2025.11.05. 00:21
