Győzzünk, hogy ne kelljen számolgatni!; Nadir Benbuali: A Győr a legjobb magyar csapat
Sorsdöntő este előtt áll Jerevánban a magyar labdarúgó-válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány vélhetően a Lisszabonban remekül játszó tizenegynek (mínusz a sérült Tóth Balázs) szavaz bizalmat, a szövetségi kapitány nehéz, de győztes meccsre számít, Kerkez Milost pedig nem befolyásolja, hogy a Liverpoolban éppen mi a helyzet a pályán és azon kívül.
…és játszik egész Európa, például az írek és a portugálok is. Cristiano Ronaldóék nekünk is nagy szolgálatot tehetnek – címlapsztori három oldalon.
Nadir Benbuali szerint az ETO FC jelenleg a legjobb magyar csapat. A győriek légiósa Mohai Dominiknak meg is indokolta, miért érzi úgy, hogy erősebbek, mint a bajnok Ferencváros.
A DAC erőnléti edzője nem éppen szokványosan terheli futballistáit. A Dunaszerdahelyen dolgozó Házi Bence időnként százkilós súlyokat mozgattat meg a meccsnapokon, de hogy ez a csapat épülésére szolgál, azt a bajnoki szereplés mellett a válogatottunkba frissen behívott Redzic Damir remek formája is igazolja. Borbola Bence interjúja.
…és még: Bajnokok Ligája-sikerek és -kudarcok vízilabdában és férfi kézilabdában, ICEHL-győzelmek jégkorongban, megvan a rövid pályás úszó Eb-csapat, ATP-vb Torinóban.
