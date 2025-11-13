Győztünk, de a pótselejtezőért is küzdeni kell; Horváth Dávid: Magamat adom!

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Ugyan nem az örmények elleni idegenbeli összecsapás volt a magyar válogatott legjobb meccse a vb-selejtezőben, a lényeg az, hogy a magyar futball történetének legfiatalabb 60-szoros válogatottja, Szoboszlai Dominik beadásából Varga Barnabás az örmények kapujába fejelt, ezzel nyertünk, de mivel Írország hazai pályán legyőzte Portugáliát, vasárnap a magyar–ír és a portugál–örmény találkozó dönt arról, melyik csapat jut ki egyenes ágon a vb-re, s melyik játszhat pótselejtezőt. Részletes beszámoló, vélemények, elemzések a pénteki Nemzeti Sportban

Horváth Dávid: Magamat adom! Horváth Dávid, az MTK Budapest immáron pro licences vezetőedzője beszélt arról, miben fejlődött leginkább az elmúlt három évben, a kulcsjátékosai eligazolásáról, valamint arról, mi vár csapatára az idény folytatásában. Cserháti András interjúja

Gereben Lívia: Sok van ebben a csapatban! Hosszú idő után ismét a női nemzeti csapat keretével dolgozik a Sepsiszentgyörgy csapatkapitánya, Gereben Lívia. A fehérvári edzőtáborban Völgyi Péter csapata lejátszotta első edzőmérkőzését Csehország ellen. A kosárlabdázóval Bobory Balázs beszélgetett

Az esélyesség terhe béníthatta meg Oscar Piastrit. Nagyon ritkán látni olyan összeomlást bajnoki esélyestől, mint az idén Oscar Piastritól – az ausztrál versenyző nemrég még 34 pontos előnyben volt Lando Norrishoz képest, most viszont 24 egység a hátránya. Mindenki az okokat találgatja. Zsoldos Barna háttéranyaga

