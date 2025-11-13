Nemzeti Sportrádió

Győztünk, de a pótselejtezőért is küzdeni kell; Horváth Dávid: Magamat adom!

2025.11.13. 23:55
A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Ugyan nem az örmények elleni idegenbeli összecsapás volt a magyar válogatott legjobb meccse a vb-selejtezőben, a lényeg az, hogy a magyar futball történetének legfiatalabb 60-szoros válogatottja, Szoboszlai Dominik beadásából Varga Barnabás az örmények kapujába fejelt, ezzel nyertünk, de mivel Írország hazai pályán legyőzte Portugáliát, vasárnap a magyar–ír és a portugál–örmény találkozó dönt arról, melyik csapat jut ki egyenes ágon a vb-re, s melyik játszhat pótselejtezőt. Részletes beszámoló, vélemények, elemzések a pénteki Nemzeti Sportban

Horváth Dávid: Magamat adom! Horváth Dávid, az MTK Budapest immáron pro licences vezetőedzője beszélt arról, miben fejlődött leginkább az elmúlt három évben, a kulcsjátékosai eligazolásáról, valamint arról, mi vár csapatára az idény folytatásában. Cserháti András interjúja

Gereben Lívia: Sok van ebben a csapatban! Hosszú idő után ismét a női nemzeti csapat keretével dolgozik a Sepsiszentgyörgy csapatkapitánya, Gereben Lívia. A fehérvári edzőtáborban Völgyi Péter csapata lejátszotta első edzőmérkőzését Csehország ellen. A kosárlabdázóval Bobory Balázs beszélgetett

Az esélyesség terhe béníthatta meg Oscar Piastrit. Nagyon ritkán látni olyan összeomlást bajnoki esélyestől, mint az idén Oscar Piastritól – az ausztrál versenyző nemrég még 34 pontos előnyben volt Lando Norrishoz képest, most viszont 24 egység a hátránya. Mindenki az okokat találgatja. Zsoldos Barna háttéranyaga

Győzzünk, hogy ne kelljen számolgatni!; Nadir Benbuali: A Győr a legjobb magyar csapat

2025.11.12. 23:59

Tíz éve, a norvég–magyar Eb-pótselejtező napján hunyt el Fülöp Márton; Callum Styles: Nem akarjuk elszalasztani ezt a lehetőséget

2025.11.12. 00:23

Tóth Alex ki-ki meccsre készül; a 17 éves Galambos János busszal ingázik Szekszárd és Paks között

2025.11.10. 23:45

Esélyt sem adott Szoboszlaiéknak a City; Damir Krznarnak megköszönték

2025.11.09. 23:27

Szegedi dráma és tragédia. Egyre mélyül az Újpest alatt a gödör

2025.11.09. 00:23

Robbie Keane: A pletyka nem érdekel, jól érzem magam a Ferencvárosnál!; Redzic Damir: Sokat szeretnék tanulni Szoboszlai Dominiktól

2025.11.07. 23:50

Szabó István: Nem hátsó szándékkal ülök majd a lelátón; A vége szoros lett, de a Fradi hozta a kötelezőt

2025.11.07. 00:05

Műtét vár Tóth Balázsra; Keane: Egy győzelem közelebb repítene minket az álmainkhoz

2025.11.05. 23:55
