Amíg nem lesz még több minőségi játékosunk, a világbajnokság álom marad



A labdarúgásban, mint a történelemben, a művészetekben és a kultúra bármely szegletében, a múlt köztünk él. Egy-egy gól, egy-egy meccs története apáról fiúra öröklődik, befolyásolja a kollektív emlékezetet, azt a képet, amit magunkban a múltról és a mieinknek a labdarúgásban elfoglalt helyéről kialakítunk. A régmúlt felelevenítése a magyar futball esetében időnként olyan, mintha tündérmeséket olvasnánk, de amikor olyan ember mesél, akinek személyesen átélt élményei vannak, akkor rá kell döbbennünk, ez nem mese, ez valóban velünk, a mieinkkel történt.

„Öreg vagyok már, így talán nem meglepő, hogy első futball-vb élményem is meglehetősen régre datálódik: 1966-ban még Apu állt válogatottunk kapujában és a liverpooli Everton-stadionban, a Goodison Parkban kivédte a brazilok szemét – írta a minap kollégám, barátom, a Nemzeti Sport tudósítója, ifjabb Gelei József Facebook-posztjában, akinek az édesapja védte a mieink kapuját az angliai világbajnokságon. – Hatéves fejjel is mérhetetlenül büszke voltam 3:1-re nyerő nemzeti csapatunkra és persze Apu teljesítményére. Soha nem felejtem el, mikor 1977-ben, középiskolásként, zászlóval a kezünkben szurkoltunk a B-középben a szovjetek ellen megnyert vb-selejtezőn és a meccset követően az Erzsébet-hídig vonulva(!) ünnepeltünk. Utolsó magyar vb-emlékem 1986. Miközben az előző években végig vertük a világot, Mexikóban akkora kiütésbe szaladtunk bele, hogy nem tízig számolt ránk a bíró, hanem években mérve is már több, mint 39-nél jár…"

Én már egy másik generációba tartozom, a műalkotásként ható „brazilverést”, a legendás Farkas-góllal együtt már csak megsárgult felvételekről ismerem, ám az említett, a magyar futball szempontjából kínlódásokkal teli 39 évet nagyon is végigéltem. Sosem felejtem el, 1997-ben, amikor legutóbb elértük a pótselejtezőt egy finnországi döntetlennel, a tévé előtt szorongva rongyosra rágtam egy pólót, majd Moilanen kapus öngóljánál a 90. percben úgy üvöltöttem a panelben, hogy felkopogott az alattunk lakó, hogy lassan be lehetne fejezni. Aztán jöttek a jugoszlávok, és befejeztem… Ahogy szép lassan a sorozatos kudarcok hatására az álmodozást is.

Be kell ismerni, 28 évvel ezelőtt hiába játszottunk pótselejtezőt, csapatunk játékereje a vb-re a selejtezőből kijutó 14 európai válogatott többségétől leírhatatlan távolságra volt, hogy mást ne mondjunk, a Helsinkben pályára lépett 14 játékosból senki sem szerepelt európai elitbajnokságban (amikor a meccset rendezték), és légiós is alig volt a csapatban (Sáfár Szabolcs, Lipcsei Péter, Keresztúri András, Kovács Zoltán). Mostanra azért sokat változott a helyzet, nemcsak a légiósok számát (a vasárnap pályára lépett 16 játékosból 11-en játszanak külföldön), illetve klubcsapataik szintjét illetően (Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos az angol bajnoktól érkezett, Willi Orbán a jelenlegi német 2. helyezettől, Sallai Roland a BL-ben szereplő, török bajnok Galatasaraytól és Loic Nego, valamint Schäfer András is elit bajnokságban szerepel), hanem a megelőző évek eredményességében is. Az előző két Eb-szereplés, a legutóbb csoportgyőztesként, veretlenül megnyert selejtezősorozat és a Nemzetek Ligája-szereplések azért azt mutatták, az 1990-es és a 2000-es évekhez képest közelebb vagyunk játékban ahhoz a szinthez, amit a világbajnoki részvétel megkíván. Ennek is köszönhettük, hogy a második kalapból sorsolták ki a csapatot a jelenlegi selejtezősorozatra.

Csakhogy, be kell látni, 2023 után lejmenetbe kerültünk, nem nőtt az európai élcsapatokban szereplő játékosaink száma, és ha ideig óráig képesek is vagyunk jobb teljesítményre, ezt már nem tudjuk állandósítani egy teljes sorozaton, de még csak egy meccsen keresztül sem az erősebb vagy a velünk nagyjából egy szinten lévő csapatokkal szemben sem. Ez kegyetlenül megmutatkozott az írek elleni vasárnapi mérkőzés utolsó 16 percében (a hosszabbítással együtt), amikor 2–1-ről megfordították a budapesti selejtezőt, ismét szertefoszlatva a magyar vb-álmokat. De tegyük hozzá, ha ezt a meccset kihúzzuk döntetlennel, akkor könnyen lehet, hogy a pótselejtezőben járunk hasonlóan egy még erősebb ellenféllel szemben. Marco Rossi kapitányi időszakában a mostani az első olyan év 2020 óta, amikor több vereséggel fejezzük be az esztendőt (három), mint győzelemmel. És százalékos arányban is a mostani volt a leggyengébb év, amióta az olasz szakember irányítja a csapatot (a 2019-es év volt még hasonló, de akkor eggyel több, négy győzelmünk volt hat vereség mellett). Azt is érdemes leszögezni, hogy az elmúlt két évben tétmeccsen már egyetlen, a mieinknél magasabban jegyzett válogatottat sem tudtunk legyőzni, szemben a korábbi évekkel, vagy szemben például az írekkel, akik múlt héten 2–0-ra legyőzték a portugálokat. Sőt, már a mieinkkel nagyjából hasonló szintre tehető ellenfelek közül is a 2024-es Eb-től számolva csak kettőt tudtunk megverni, a skótokat és a bosnyákokat, itthon viszont az ilyen szintű csapatok közül egyet sem. Először a hosszú veretlenségi, majd a még hosszabb hazai veretlenségi sorozatunk is megszakadt az elmúlt két évben.

Persze, a legkönnyebb ilyenkor egyszemélyi felelőst keresni (bár Marco Rossi a mérkőzést követően is elmondta, mindig ő az első számú felelős) és kiönteni a fürdővízzel együtt a gyereket is. Azonban a legfőbb probléma, ami tegnap is látszott, hogy van egy alapcsapatunk, hat magas szinten játszó légióssal, és a Ferencvárossal az elmúlt években nemzetközi rutint szerző hazai játékosokkal, de mögöttük hiányoznak azok, akiket még ilyen kiélezett helyzetekben be lehet vetni, megvan a rutinjuk és a játéktudásuk ahhoz, hogy nemzetközi meccsen, akárcsak csereként a hajrára beállva helyt tudjanak állni. Volt egy rövid időszak tavasszal, amikor úgy tűnt, hogy nőhet az elit bajnokságban szereplő magyarok száma, de Nikitscher Tamás kiesett a Valladoliddal a spanyol élvonalból, majd a válogatottból is kikerült, Dárdai Bence nem tudta megvetni a lábát a Wolfsburg kezdőcsapatában, Szalai Attila elkerült a Hoffenheimtől, Balogh Botond Parmából, az U21-es válogatott Yaakobishvili Áron a Gironából, Gulácsi Péter pedig lemondta a válogatottságot. Eközben az NB I-ből a nyáron 16-an szerződtek külföldre, 18-an viszont hazatértek, tehát csökkent a légiósaink száma. Sajnos, amíg nem tud a magyar utánpótlás több, európai élbajnokságban szereplő játékost kinevelni, nem bízhatunk látványos előrelépésben.

Hiába indult jól a vasárnapi meccs Lukács Dániel fejesével, és hiába lőtt Varga Barnabás világklasszisokat idéző gólt, amiről unokáink is mesélnének (mint arról a bizonyos Farkas-gólról 1966-ból), ha nincs a 96. percben az ír fordítás. Persze a közvetlen okokat is kell elemezni az arra illetékeseknek, a rosszul sikerült cseréket (a legfontosabb pillanatokban beállt az újonc Redzic Damir és az a Mocsi Attila, aki 2022 óta kerettag, de korábban csak két meccsre, összesen 25 percre küldte be őt a kapitány), a kihagyott helyzeteket, a gólok előtti hibákat. Azt, hogy egy kapott gól utáni középkezdésből vagy egy szimpla kirúgásból miért ajándékoztuk oda a labdát az ellenfélnek. Hogy a 96. percben miért nem támadta le a kapujából majdnem a felezővonalig kiszaladó ír kapust senki és hogy miért nézik hárman is végig közvetlen közelről, tehetetlenül Troy Parrott harmadik gólját, és még sorolhatnánk az okokat, amik a végeredményhez vezettek.

Vasárnap ismét olyan mélyütést kapott a magyar futball, amit nem lesz könnyű kiheverni, főleg ha csak tüneti kezelést alkalmazunk, mélyreható változtatás nélkül. Legalább olyan nehéz, mint a meccs után könnyes szemmel haza kullogó újságírónak megnyugtatni a tévé előtt órák óta zokogó, tízéves, futballista fiát és valami biztatót mondani neki. A mai gyerekeket – meg persze az idősebbeket is – elkényeztette a csapat az elmúlt években, és most jött a keserű ébredés. Az írek ellen még telt ház volt a Puskás Arénában, de mikor lesz telt ház legközelebb? A lefújás után hosszú évek óta először elmaradt a szurkolókkal közös Himnusz-éneklés is (a szurkolók elénekelték a Himnuszt, de a csapatnak érthető okokból nem maradt lelki ereje kivonulni a tábor elé). Vége a #csakegyütt-korszaknak?

És ami a legfontosabb: mikor jutunk ki újra világbajnokságra? Vajon még megélem?

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–ÍRORSZÁG 2–3 (2–1)

Budapest, Puskás Aréna, 59 411 néző. Vezette: Espen Eskas (Jan Erik Engan, Isaak Elias Bashevkin) – norvégok

MAGYARORSZÁG: Dibusz – Nego (Mocsi, 90+3.), W. Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer (Ötvös, 63.), Tóth A. (Bolla, 76.) – Lukács D. (Styles, 63.), Szoboszlai D., Sallai R. (Redzic, 90+3.) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

ÍRORSZÁG: Kelleher – Coleman (Ebosele, 60.), O’Brien (Manning, a szünetben), N. Collins, D. O’Shea, Scales – Ogbene (Idah, 53.), Cullen (Taylor, 80.), Molumby (Kenny, 60.), Azaz – Parrott. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrímsson

Gólszerző: Lukács D. (3.), Varga B. (37.), ill. Parrott (15., 80., 90+6. – az elsőt 11-esből)