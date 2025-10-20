Népharag zúdult Gróf Dávidra; Mészáros Krisztofer két döntőben lesz érdekelt

A Nemzeti Sport keddi számából ajánljuk:

Népharag zúdult Gróf Dávidra. Normális esetben most a nagyszerű nézőtéri hangulatról, az Újpest csodaszámba menő egyenlítő góljáról, a ferencvárosi Varga Barnabás újabb elképesztő fejes góljáról számolnánk be, ám a lefújás előtt történtek átírták az Újpest–FTC derbi forgatókönyvét… A 96. percben Gróf Dávid a labdáért igyekezve ellökött egy labdaszedő fiút, aki óriásit esve ért földet, Bogár Gergő játékvezető teljes joggal, azonnal felmutatta a kapusnak a piros lapot. Az üresen maradt kapuba Varga Barnabásnak kellett beállnia, mivel a vendégeknek nem volt már több cserelehetőségük; Gróf Dávid a mezét és a kesztyűjét a csatárnak átadva, félmeztelenül tűnt el a játékoskijáróban.

Interjút adott a Liverpool legyőzése után lapunk munkatársának Bruno Fernandes, a Manchester United csapatkapitánya. A portugál középpályás elmondta, „valóban fontos győzelmet arattunk, de innentől még lényegesebbé vált, hogy legközelebb is győzzünk. Szeretnénk ismét nyerni, ünnepelni, kiegyensúlyozottan, felszabadultan játszani a bajnokságban, és hétről hétre jól teljesíteni. Ehhez viszont a most mutatott összpontosításhoz hasonlóra lesz szükségünk, erre a kitartásra, erre a munkamorálra, és bár ez tényleg nagy győzelem volt, egy csipetnyivel még emelni kell a játékminőségen is.”

Tizenegy góllal bizonyult jobbnak cseh ellenfelénél a magyar női kézilabda-válogatott az Európa-kupa második fordulóban. A négy találatig jutó Vámos Petra a mentalitásban és a védekezésben is lát javuló tendenciát. „Mentalitásban és hozzáállásban magasabb fokozatra kapcsoltunk, az elejétől kezdve éreztem a tüzet a lányokban – mondta lapunknak az irányító. – Azért akadtak hullámvölgyeink és a védekezésben is előfordultak kisebb üresjáratok, de ha az egész hetet kellene értékelnem, a vasárnapi győzelmünk jó zárás volt. Egy hónap múlva találkozunk legközelebb, összességében úgy látom, nagyjából ott járunk most, ahol tartani kell, persze, előfordulnak még hibák. A vébé előtt lesz időnk ezen is javítani, még jobban felkészülni és mindent maximálisan begyakorolni.”

