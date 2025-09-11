Nemzeti Sportrádió

Lukács Dániel: A történetem erőt adhat a fiataloknak; Horváth Ferenc: A siker személyvonaton érkezik

2025.09.11. 23:40
A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

 

Lukács Dániel: Ha nem vagyok kellően elszánt, talán fodrászként dolgoznék. A Portugália ellen 29 évesen bemutatkozó támadó, Lukács Dániel a válogatottságig vezető göröngyös útról és a vb-selejtező jelentette élményről beszélt lapunknak. Borsos László interjúja

Marco Caneira: A magyarok sokkal erősebbek az örményeknél. A 25-szörös portugál válogatott Marco Caneira hazája csapatáról, illetve a magyarról is beszélt Borsos Lászlónak – szerinte Roberto Martínez együttese versenyben lesz a vb-címért, a mieink kijutásában azonban nem biztos

Brazília: cseberből vederbe. Hiába tűnt úgy, hogy az új szövetségi vezérkar felállásával és Carlo Ancelotti érkezésével helyreáll a béke a brazil válogatottnál. A világbajnoki selejtezőt ugyanolyan veszekedés zárja, mint amilyen nyitotta. Gyenge Balázs háttéranyaga

Horváth Ferenc: A siker személyvonaton érkezik. Osztálykülönbség van a Tatabánya és a Soroksár között, nem a Bányász javára, Horváth Ferenc vezetőedző véleménye ennek ellenére az, ha játékosai az edzéseken mutatott sebességgel futballoznak, nehézséget okozhatnak az NB II-es riválisnak. A szakemberrel Zombori András beszélgetett

Pénteken berobban a jégkorong új idénye, a magyar központú Erste Liga mellett az ICEHL pontvadászata is elindul, nem is akárhogyan, hiszen történetében először két magyar csapatnak szurkolhatunk a sógorok bajnokságában. A történelmi idényt a Hydro Fehérvár AV19 Klagenfurtban, az FTC-Telekom hazai pályán a Villach ellen kezdi el. Beke Zsombor és Kapolcsi-Szabó Bence összeállítása

A nagy párharcok világbajnoksága jöhet. Bemutatjuk a szombaton kezdődő tokiói atlétikai világbajnokság hat legizgalmasabbnak ígérkező párharcát. Szendrei Zoltán beharangozója

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Legfrissebb hírek

Pontok és mezcsere – Deák Zsigmond jegyzete

Magyar válogatott
1 órája

Orbán Viktor is megemlékezett Simon Tiborról

Labdarúgó NB I
3 órája

Rossi: Három pontot kiengedtünk a kezünkből; Szatmári András: Küzdök a helyemért a csapatban

E-újság
2025.09.10. 23:58

Varga duplája is kevés volt, Portugália győzött; Kós Hubert: Bowman is akarja a világcsúcsot kétszáz háton – én is!

E-újság
2025.09.10. 01:05

Az egy pont is jó? Jönnek a portugálok; Carlos Alcaraz, a 22 éves legenda

E-újság
2025.09.08. 23:12

Rossi: A bíró úgy döntött, hogy birkózómeccset vezet; Ádám Martin: Az idén már aligha játszom

E-újság
2025.09.08. 00:34

NB III: Horváth Ferenc vereséggel nyitott Tatabányán, kikapott az FTC II

Labdarúgó NB II
2025.09.07. 18:41

Álomrajt után 12 ember ellen tízzel hősies döntetlen; élet és halál meccsét játsszák a németek

E-újság
2025.09.07. 00:05
