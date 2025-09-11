Lukács Dániel: A történetem erőt adhat a fiataloknak; Horváth Ferenc: A siker személyvonaton érkezik

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Lukács Dániel: Ha nem vagyok kellően elszánt, talán fodrászként dolgoznék. A Portugália ellen 29 évesen bemutatkozó támadó, Lukács Dániel a válogatottságig vezető göröngyös útról és a vb-selejtező jelentette élményről beszélt lapunknak. Borsos László interjúja

Marco Caneira: A magyarok sokkal erősebbek az örményeknél. A 25-szörös portugál válogatott Marco Caneira hazája csapatáról, illetve a magyarról is beszélt Borsos Lászlónak – szerinte Roberto Martínez együttese versenyben lesz a vb-címért, a mieink kijutásában azonban nem biztos

Brazília: cseberből vederbe. Hiába tűnt úgy, hogy az új szövetségi vezérkar felállásával és Carlo Ancelotti érkezésével helyreáll a béke a brazil válogatottnál. A világbajnoki selejtezőt ugyanolyan veszekedés zárja, mint amilyen nyitotta. Gyenge Balázs háttéranyaga

Horváth Ferenc: A siker személyvonaton érkezik. Osztálykülönbség van a Tatabánya és a Soroksár között, nem a Bányász javára, Horváth Ferenc vezetőedző véleménye ennek ellenére az, ha játékosai az edzéseken mutatott sebességgel futballoznak, nehézséget okozhatnak az NB II-es riválisnak. A szakemberrel Zombori András beszélgetett

Pénteken berobban a jégkorong új idénye, a magyar központú Erste Liga mellett az ICEHL pontvadászata is elindul, nem is akárhogyan, hiszen történetében először két magyar csapatnak szurkolhatunk a sógorok bajnokságában. A történelmi idényt a Hydro Fehérvár AV19 Klagenfurtban, az FTC-Telekom hazai pályán a Villach ellen kezdi el. Beke Zsombor és Kapolcsi-Szabó Bence összeállítása

A nagy párharcok világbajnoksága jöhet. Bemutatjuk a szombaton kezdődő tokiói atlétikai világbajnokság hat legizgalmasabbnak ígérkező párharcát. Szendrei Zoltán beharangozója

