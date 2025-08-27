Nemzeti Sportrádió

ETO: Mikor, ha nem most?; Kezdődik a férfi és a női kézilabda NB I

2025.08.27. 23:31
A Nemzeti Sport csütörtöki számából ajánljuk:

 

Minden jegy elfogyott a Rapid és az ETO FC bécsi Konferencialiga-meccsének visszavágójára. „Előre is köszönöm a szurkolók bizalmát – mondta a szerda délelőtti, mérkőzést felvezető sajtótájékoztatóján Peter Stöger, a Ferencváros korábbi, a bécsiek jelenlegi vezetőedzője. – Ha a saját futballunkat játsszuk, jó esélyünk mutatkozik a továbbjutásra. Örülök, hogy nem halasztották el a hétvégi bajnokinkat a Wolfsberg ellen, mert megmaradt a ritmusunk, és a győzelem élményével fordulhattunk erre a meccsre.” Győri kollégája, Borbély Balázs így fogalmazott: „Mikor, ha nem most mutassuk meg, hogy mit tudunk, s mikor, ha nem most küzdjünk az álmainkért?”

A szokásos kétesélyes harc jöhet az aranyéremért a női kézilabda-bajnokság 75. idényében is. Ha mindenki hadra fogható lenne, egyértelműen a Győrt neveznénk meg az új idény favoritjának. Per Johansson másodszor is BL-trófeához segítette az együttest, amelynek kulcsemberei kivétel nélkül a Rába partján maradtak – a világ egyik legjobb formában lévő jobbátlövője, Dione Housheer például nemrég hosszabbított 2030-ig. A hiányzó láncszem kifejezés tökéletes lehet a Ferencvároshoz érkező világklasszis norvég beállóra, Vilde Ingstadra, aki amellett, hogy hármas védőként is kiemelkedő, a gólszerzésben is jeleskedik.

A férfi kézilabda NB I-ben a Veszprém a 30., a Szeged a 6. bajnoki címére hajt – nagyjából 99 százalék, hogy ismét a két sztárcsapat játssza majd egymás ellen a finálét jövő tavasszal. Ugyanakkor fordulhat a kocka, de az Építőket a nagy nyári átalakulás ellenére is hiba lenne leírni. Már csak azért is, mert Xavier Pascual személyében korszakos zseni ül a kispadon, aki a Barcánál is levezényelt már jó néhány generációváltást. A Szeged nem titkolt célja, hogy a 2025–2026-os kiírásban a BL négyes döntőbe jutás mellett a Veszprém Arénából is győztesen tudjon távozni; a Pick a svéd Jim Gottfridsson személyében az elmúlt évtized egyik legkiválóbb irányítójával erősödött.

