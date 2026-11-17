A díj hatodik évadának első (összességében 58.) kiírásában Bozai Gyula ökölvívó-, Ligeti Richárd birkózó- és Pigniczki Krisztina kézilabdaedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján az októberi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – az U16-os leány kézilabda-válogatott szövetségi edzője, a Győri ETO akadémiájának trénere vehette át.

Pigniczki játékosként szerepelt Szegeden, Győrben...

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