A hónap utánpótlásedzője: Pigniczki Krisztina az októberi díjazott
Ünnepélyes keretek között, a Magyar Sport Házában adták át A hónap utánpótlásedzője októberi díját az alapító Magyar Edzők Társasága és az Utanpotlassport.hu szerkesztősége képviselői. A kitüntető cím Pigniczki Krisztina kézilabdatréneré lett.
A díj hatodik évadának első (összességében 58.) kiírásában Bozai Gyula ökölvívó-, Ligeti Richárd birkózó- és Pigniczki Krisztina kézilabdaedző volt a három jelölt. A kuratórium döntése alapján az októberi elismerést – és az azzal járó 250 ezer forintot – az U16-os leány kézilabda-válogatott szövetségi edzője, a Győri ETO akadémiájának trénere vehette át.
Pigniczki játékosként szerepelt Szegeden, Győrben...
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