Videó: 51 kiállítás egy futballmeccsen, új világcsúcs – tömegverekedés után

P. K.P. K.
2026.11.04. 09:15
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Tömegverekedés tört ki a brazil U20-as bajnokin (Fotó: képernyőfelvétel)
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kiállítás Brazília világrekord tömegverekedés
Egy brazil U20-as bajnokin megdőlt a labdarúgás történetében legtöbb kiállítást hozó mérkőzés Guinnes-rekordja – az új csúcs 51 piros lap!

 

A brazil Otempo beszámolója szerint a brazíliai Minas Gerais állam U20-as bajnokságában, az Uberlandia–Mamoré (1–3) mérkőzésen megdőlt az egy futballmeccsen kiosztott piros lapok száma. A mérkőzés hivatalos jegyzőkönyve 51 kiállítást rögzít, 43 játékost (a 44 benevezettből) és nyolc stábtagot állítottak ki, miután a vendégek harmadik gólját követően tömegegverekedés tört ki a pályán. Fernando Patrick Drosghic Modesto játékvezető a mérkőzés jegyzőkönyvében azt jegyezte fel, hogy a gólszerző Davi Fernandes Bittencourt a gólörömével provokálta az Uberlandia kispadját, ami után a hazaiak kapusedzője meglökte a játékost. Lökdösődés alakult ki, ami tettlegességig fajult, a verekedés során hordágyak és székek is repültek. 

A mérkőzés 40 perces kényszerszünet után folytatódott, a klubvezetők ugyanis nyomást gyakoroltak a játékvezetőre, hogy vonja vissza a kiállításokat és folytassák a meccset. Miután a biztonsági személyzet és a kiérkező rendőrség megteremtette a folytatás lehetőségét, a meccset végigjátszották (az nem derül ki a beszámolókból, hogy mekkora létszámmal), de a lefújás után a piros lapok bekerültek a mérkőzés jegyzőkönyvébe.

Kedden a helyi rendőrség is közleményt adott ki, melyben arról számoltak be, hogy tömegverekedéshez riasztották őket és a vendégcsapat az öltözőt is megrongálta, miután elhagyta a pályát, azonban letartóztatás nem történt.

Az egy meccsre jutó kiállítás eddig számontartott világrekordját egy 2011-es argentin ötödosztályú bajnoki, a Claypole–Victoriano Arenas meccs tartotta 36 kiállítással. 

VIDEÓ A BALHÉRÓL

(A különböző források eltérnek a piros lapok pontos számát illetően, ezért lehetséges, hogy a tömegverekedésről készült alábbi videó címe 52 piros lapot említ.) 

Video from the Brazilian u20 match with 52 red cards
by u/PolylingualAnilingus in soccer

Ez a történet jól visszaadja a brazil korosztályos futball azon világát, amelyről tavaly a korábbi U-válogatott Barkóczi Benedek beszélt a Nemzeti Sportnak adott interjúban, amikor még a Santa Fé FC U20-as csapatában futballozott (a mostani idényt Csákváron kezdte meg): „A pályán mindenki úgy hajt a győzelemért, mintha az élete múlna rajta, éppen ezért gyakoriak a balhék a meccseken, olykor szó szerint ütik-rúgják egymást a játékosok, mert a futball az életük és a pályán az életükért harcolnak.”

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kiállítás Brazília világrekord tömegverekedés
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