Némi riadalmat okozott Tóth Dávid szövetségi kapitánynak az Egyesült Államok múlt pénteki légügyi káosza. A légiforgalmi irányítás kommunikációs és radarhálózatának túlterheltsége miatt több mint négy órára állították le a légiforgalmat az Egyesült Államok felett, több ezer gép várakozott a felszállási jelre, amelyet szombat hajnalban meg is kaptak a légitársaságok.

„Kicsit leizzadtam, mi lesz velünk, hogyan oldjuk meg az utazást, de szerencsére szombat hajnalban feloldották a légtérzárat, mire kiértünk a csapattal a repülőtérre, minden rendeződött. Ebben a helyzetben duplán örültünk annak is, hogy a csomagjaink, lapátjaink hiánytalanul megérkeztek, így az első este csak az átállással kellett megbirkóznia a versenyzőknek” – mondta a kapitány, aki szerint volt, aki ezt is tökéletesen megugrotta, zavartalanul aludta át az éjszakát.

Csikós Zsóka (balra) és Fojt Sára már belakta a Chula Vista-i olimpiai edzőközpontot

Tóth Dávid irányításával 17 kajakos, valamint Hüvös Viktor és Tóth Petra edzők utaztak ki a 2028-as Los Angeles-i olimpiát megelőző akklimatizációs tábor helyszínére a San Diego melletti Chula Vistába, vagyis magyarul a „szép kilátás” városába.

„Két célunk van ezzel a táborral – folytatta a kapitány. – Egyrészt szeretnénk az őszi időszak vizes edzéseit meghosszabbítani, fontos, hogy versenyzőink minőségi munkát végezzenek, ami otthon a cudar időjárási körülmények miatt nem olyan egyszerű. Másrészt itt lesz az olimpiát megelőző edzőtáborunk, az utolsó edzéseket itt fogjuk elvégezni a játékok előtt, így mindenképpen fontos, hogy a versenyzők megismerkedjenek a helyszínnel, a lehetőségekkel és saját szervezetük reakciójával is, hiszen a kilenc óra időeltolódás miatt az olimpia előtt jó néhány napot igénybe vesz az akklimatizáció.”

A csapat hétfőn elkezdte a munkát, Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente és Tótka Sándor edzőjük, Hüvös Viktor irányításával, a női kontingens, Csikós Zsóka, Gazsó Alida Dóra, Lucz Anna, Fojt Sára és a fiatalok Tóth Petra vezetésével szállnak vízre.

„Két edző utazott ki a csapattal, Hüvös Viktor a férfi négyes tagjaival dolgozik, rajtuk kívül még három U23-as világbajnok kajakos van itt, akiknek én tartom az edzéseit. A lányoknál Tóth Petra a felelős, de szeretnék minden edzésen én is bekapcsolódni a munkába, és – mivel vannak itt telepített pároshajóink is – az egyesek mellett szeretnénk majd kipróbálni különböző párosformációkat is. Az időjárás egyébként tökéletes a minőségi munkához, 21-22 fokban lapá­tolhatnak a versenyzők, akik csak azért panaszkodtak, hogy túl sok meleg ruhát hoztak az Egyesült Államokba.”