Talán az utolsóként rangsorolt Dinamo Bucuresti lóg ki kissé a férfi BL-középdöntő 12 tagú mezőnyéből. A többiek jócskán okozhatnak egymásnak kellemetlen, nekünk annál látványosabb és szórakoztatóbb pillanatokat a novemberi-decemberi és februári-márciusi hónapokban!

12. DINAMO BUCURESTI (az idény előtti erősorrendünkben: 17.)

Pergel Andrej három meccsen lépett pályára a csoportkörben, a 23 éves balátlövő a Barcának egy, az Aarhusnak két gólt dobott. A román együttes továbbjutása az első szakasz egyik legnagyobb meglepetése volt, amit az utolsó játéknapon a Montpellier otthonában elért 36–26-os győzelemmel harcolt ki.

11. GOG (15.)

A dánok két őrült, rohanós meccset játszottak a Szegeddel, mindkettőből jól jöttek ki. Otthon két góllal legyőzték a magyar csapatot, majd idegenben Kevin Möller az utolsó pillanatban kivédte Sebastian Frimmel ziccerét, kiharcolva a továbbjutást érő döntetlent. A rutinos kapus mellett eddig az irányító Manuel Zehnder és a teljes mezőny egyik legnagyobb tehetsége, Óli Mittún is brillírozik.

10. KIELCE (9.)

A 12 éven át tartó Talant Dujsebajev-éra utáni első hónapokban láttunk szép pillanatokat a 2016-os BL-győztestől. Az immár Krzysztof Lijewski vezette együttes még a Magdeburg elleni csoportmeccseket is szorosan tudta tartani a játékidő háromnegyedéig. A középdöntőben jó eséllyel pályázhat a Magdeburg, Barca, Sporting trió mögötti negyedik továbbjutó helyre, a kapus Dejan Miloszavljev képességeit ismerve egy-két bravúr is benne lehet.

9. WISLA PLOCK (8.)

A magyar válogatott három belső játékosa, Fazekas Gergő, Ilic Zoran (14-14 gól eddig) és Szita Zoltán (6 gól és kiemelkedő védőmunka) továbbra is kulcsember Xavi Sabaté vezetőedzőnél. A Nantes és a Vardar Szkopje kárára a halálcsoportot is túlélte, az új kört a Veszprém ellen kezdi, megjósolhatatlan, hogy a favorit Építők mögött mi lesz a sorrend a hatosban.

8. MELSUNGEN (7.)

Roberto García Parrondo többször is bebizonyította, hogy fantasztikus taktikai húzásokkal képes kompenzálni kézilabdázói visszafogottabb egyéni képességeit. Egyike a jelenlegi hat német „szupercsapatnak”, amelyek mindegyike esélyes lenne a BL-döntőre, közülük mégis csak három lehet itt a sorozatban. Palasics Kristóf sajnos nem kap sok lehetőséget Nebojsa Szimics mellett, a rutinos Sipos Adrián viszont továbbra is meghatározó tagja az El-címvédőnek.

7. PARIS SAINT-GERMAIN (11.)

A következő évadra alaposan beleerősítő PSG (Juri Knorr, Renars Uscins, Dylan Nahi és Edney Silva mellett Roberto García Parrondo edző is érkezik) hosszú idő után mutatott ismét életjelet magáról. Elohim Prandi zseniális volt a csoportkörben, a 24 éves (fiatal)kora ellenére alábecsült Mikkel Lövkvist pedig kivédte az Aalborg szemét a 32–25-re megnyert rangadón.

Fazekas Gergő (Fotó: Árvai Károly)

6. FÜCHSE BERLIN (4.)

Pont nélkül kezdi el a középdöntőt, de csak azért, mert már túl van a Veszprém elleni meccsein. A 35–29-es és a 39–35-ös vereség mégis aggasztó lehet – a közben a Porto ellen BL-gólrekordot beállító, 17-szer betaláló – Mathias Gidselnek és társainak. Valahogyan fel kellene „kúsznia” a második helyre ahhoz, hogy a negyeddöntőben elkerülje a Magdeburgot és a Barcát.

5. AALBORG (5.)

A PSG nagyjából a maximumát nyújtotta ellene a csoportkörben, az Aalborgtól még nem láthattuk a benne rejlő potenciált. A kerete semmivel sem gyengébb az előző idényben a négyes döntőben még a Barcát is hosszabbításra kényszerítőnél. Csak és kizárólag ki-ki meccsek várnak rá a következő szakaszban, kezdetnek a Füchse Berlin elleni rangadó rögtön sorsdöntőnek ígérkezik.

4. SPORTING CP (6.)

Mielőtt az idény végén szétszéledne a portugál csapat (2027 nyarától Francisco és Martim Costa a Flensburg, Orri Freyr Torkelsson a Gummersbach, Edney Silva a PSG együttesében folytatja), búcsúzóul simán odaérhet a kölni négyes döntőbe. Ehhez tavasszal az Aalborg ellen csupán egy gól hiányzott neki, most pedig igencsak meggyőző támadójátékkal (átlagban 38 gólt dobva) tudta le a csoportkört. Ha megőrzi a neki kinéző 3. helyet a középdöntőben, nagy eséllyel elkerüli a Veszprémet.

3. BARCA (2.)

Sergey Hernández magától értetődő természetességgel pótolja Emil Nielsent – a spanyol kapus a legtöbb, 86 védést mutatta be a BL első szakaszában, a 39 százalékos hatékonysága is kiemelkedő volt. A Barca úgy zárta hatból hat sikerrel a csoportkört, hogy Dika Memtől nem kellett semmi extra.

2. VESZPRÉM (3.)

Emil Nielsen nagyon hamar megmutatta, pontosan miért igazolta le a Veszprém: a Partizan otthonában látott 24 hárítása még az ő szintjén is kiemelkedő, de minden héten elképesztő volt! Egyértelmű, hogy a profizmusa és az elhivatottsága a többi sztáron is emelt egy szintet. Nagy kérdés, hogy a magyar sportban lévő financiális változások miatt a Veszprémnek lesz-e még egyszer ekkora lehetősége megnyerni a BL-trófeát, mint most. Mindenesetre a pályán úgy tűnik, hogy ehhez hosszú évek után, nagyjából 2022 óta most először adva van a keret minősége.

1. MAGDEBURG (1.)

Ha múlt vasárnap nem tiporta volna a földbe a Flensburgot a Bundesligában, be mertük volna elé rakni a Veszprémet, azonban Bennet Wiegert együttese szinte tökéletes játékkal 37–29-re megverte honi riválisát. Erődemonstráció volt a javából, ahogyan a teljes BL-csoportköre is a 212–169-es gólkülönbséggel!