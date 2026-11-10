Arsene Wenger a héten eldönti, versenybe száll-e a FIFA elnöki posztjáért – sajtóhír

K. Zs.K. Zs.
2026.11.10. 14:33
Arsene Wenger számíthat az európai szövetség támogatására (Fotó: Getty Images)
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FIFA Arsene Wenger Gianni Infantino
Várhatóan a héten dönt Arséne Wenger, az Arsenal korábbi, legendás vezetőedzője arról, hogy elindul-e a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) elnöki posztjáért a jelenleg regnáló Gianni Infantinóval szemben – értesült a német dpa hírügynökség.

Az annak idején edzőként a Nancyt, a Monacót, a Nagoya Grampus Eightet és az Arsenalt irányító Arséne Wenger 2019 óta a FIFA sportágfejlesztésért felelős vezetőjeként dolgozik, és ha elindul az elnökválasztáson, akkor egyike lehet azoknak a pályázóknak, akiket az európai szövetség (UEFA) támogat.

A 77 éves Wenger még nem nyilatkozott nyilvánosan arról, hogy harcba szállna-e a posztért, a jelentkezési határidő jövő hét szerda. Az UEFA az egyik leghangosabb kritikusa Infantinónak, de az európai szervezet még nem nevezte meg saját elnökjelöltjét.

A FIFA-t 2016 óta vezető Infantino szakértők szerint továbbra is egyértelmű esélyese a március 18-án, Rabatban, a kongresszus keretében tartandó választásnak annak ellenére, hogy éles bírálatok érik nyár óta, amikor bejelentette az azóta már elvetett tervét, miszerint magánbefektetők bevonásával rendeznének meg világbajnokságokat. A regnáló FIFA-elnöknek nagy a támogatottsága Afrikában, Ázsiában és Dél-Amerikában, ez pedig elegendő többséget biztosíthat neki a választáson ahhoz, hogy megkezdje negyedik ciklusát a szervezet élén.

Eddig Kozo Tasima, a japán szövetség tiszteletbeli elnöke, valamint a svájci válogatott és a Tottenham korábbi védője, Ramon Vega jelentette be, hogy kihívja a FIFA elnökét.

(MTI)

 

FIFA Arsene Wenger Gianni Infantino
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