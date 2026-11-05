A FIFA tanácsának japán tagja is indul Infantino ellen

Tasimát a távol-keleti ország sportági szövetségének (JFA) igazgatótanácsa egyhangúlag biztosította támogatásáról. A 68 esztendős Tasima hétszer volt válogatott, ő vezeti a JFA-t és a Kelet-ázsiai labdarúgó-szövetséget is, a FIFA-t irányító testületnek 2015 óta a tagja, amikor még Sepp Blatter volt az elnök.

„Hálás vagyok, hogy a JFA teljes támogatásával tehetem meg ezt a bejelentést” – mondta Tasima. – „Nem a győzelemről vagy a vereségről van szó, hanem arról, hogy közvetítsük a világ felé azt az őszinte, szilárd és becsületes hozzáállást, amelyet a japán futball épített fel. A FIFA-nak most ezekre az értékekre van szüksége, amelyeket megvédtünk. Annak jegyében döntöttem az indulás mellett, hogy ezt a felhívást intézzem a világhoz.”

Ramón Vega egy hónappal korábban, elsőként hozta nyilvánosságra, hogy a márciusi elnökválasztáson elindul a hónapok óta kritikák kereszttűzében lévő Infantino kihívójaként.

„Több mint egy évtized felkészülés után most hivatalosan is bejelentem, hogy jövőre elindulok a FIFA elnöki pozíciójáért” – fogalmazott az 55 éves üzletember, korábbi svájci válogatott labdarúgó.

Vega 1993 és 2001 között szerepelt a svájci válogatottban, klubszinten pedig játszott a Cagliari, a Tottenham Hotspur, a Celtic FC és a Watford együttesében is. A 2012-es visszavonulását követően a pénzügyi szakmában helyezkedett el, de vannak érdekeltségei az ingatlanszektorban is. Korábban már több alkalommal fontolgatta annak lehetőségét, hogy megméreti magát a FIFA elnökválasztásán.

A FIFA-t 2016 óta irányító Infantino elleni bírálatsorozat július végén kezdődött, amikor a sportvezető jelezte, a jövőbeli világbajnokságokat – a férfi és női, illetve a klub-vb-t – egy húszmilliárd dollár alaptőkéjű cég bevonásával rendezné meg, amelyben a nemzetközi szövetség lenne a többségi (70-80 százalékos) tulajdonos, a 211 tagszövetség pedig részesedéshez jutna.

A FIFA-elnök három nappal később visszavonta a tervet, de a kritikusokat ez „nem hatotta meg”. Az Európai (UEFA), az Ázsiai (AFC), valamint az Észak- és közép-amerikai (CONCACAF) labdarúgó-szövetség közös, nyílt levélben bírálta az 56 éves vezetőt, akitől mások mellett Csányi Sándor, a magyar szövetség elnöke, a FIFA egyik alelnöke is megvonta a bizalmat augusztusban. Aleksander Ceferin, az UEFA jelenlegi vezetője kijelentette, az Infantino-terv szétzilálta a világ futballjának egységét. Az elnöknek ugyanakkor nem minden szövetség fordított hátat: az Arab Labdarúgó-szövetségek Uniója (UAFA) és az afrikai (CAF) konföderáció is támogatja Infantinót.

A világszervezet elnökválasztása március 18-án lesz Rabatban, Infantino esetleges kihívóinak november 18-ig kell jelezniük indulási szándékukat.