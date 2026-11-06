Thierno Barry nagy formában, a duplájával és gólpasszával fordított az Everton

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.11.06. 23:03
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Thierno Barry továbbra is remek formában (Fotó: Getty Images)
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Coventry City Everton Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 10. fordulójának pénteki játéknapján az Everton 3–1-re legyőzte a Coventry Cityt Liverpoolban.

Az első félidő nem hozott gólt, majd a szünet után Frank Lampard csapata került előnybe, Yann Gboho közelről pöcizett a kapuba. Nem sokáig vezettek a vendégek, négy perc múlva Vitalij Mikolenko beadása után Thierno Barry öt méterről fejelt gólt, akiről öt perccel később be is pattant a labda a kapuba, így már az Evertonnál volt az előny. A hajrá elején a liverpooli csapat lezárta a meccset, Kiernan Dewsbury-Hall éles szögből, kilenc méterről lőtt a kapu bal oldalába – a passzt előtte Barry adta, aki az idényben 13 tétmeccsen már 10 gólt szerzett, valamint három asszisztot osztott ki. 3–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
Everton–Coventry City 3–1 (Th. Barry 56., 61., Dewsbury-Hall 81., ill. Gboho 52.)

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Coventry City Everton Premier League
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